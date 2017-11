Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds - So gelangt ihr zu den Addon-Missionen

Am 7. November erscheint mit The Frozen Wilds die erste und einzige Story-Erweiterung für das Action-Adventure Horizon Zero Dawn. In unserem Test ließ uns der eisige DLC alles andere als kalt wie ihr hier nachlesen könnt.

Wer sich selbst in den eisigen Norden und das Reich der Banuk wagen möchte, für den haben wir eine kleine Starthilfe parat, wie ihr den DLC beginnen könnt.

Es gibt insgesamt drei verschiedene Quest-Geber, mit denen ihr den Start von The Frozen Wilds hervorrufen könnt:

Den adeligen Carja Rhavid findet ihr außerhalb von Meridian. Er hat Informationen und Gerüchte zum Banuk-Grenzgebiet parat, die euch auf den richtigen Weg schicken. Innerhalb des Carja-Außenpostens Tagturm an der Ostgrenze des Sonnenreichs könnt ihr Ohtur nach dem Weg zum Schnitt fragen, der Grenze zum Gebiet der Banuk im Norden der Karte. Seid ihr in der Nähe des Grabhorts im Norden des Nora-Jagdgebiets, so könnt ihr dort Yariki finden. Sie ist eine Banuk-Frau, die aus dem Schnitt geflüchtet ist und euch vor dessen Gefahren warnt.

Wichtige Informationen vor dem Start der Erweiterung: Ihr solltet mindestens Level 30 für euer Abenteuer in The Frozen Wilds erreicht haben, auch wenn der DLC nach dem Beenden der Hauptquest "Eine Sucherin vor den Toren" (ca. Level 12) freigeschaltet wird. Trotzdem kann es nicht schaden, wenn ihr genügend Erfahrung und besseres Equipment gesammelt habt, bevor ihr euch der neuen Bedrohung und Herausforderung stellt, da es er hohe Norden ordentlich in sich hat.

