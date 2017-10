MediEvil - Fans kämpfen nach Crash Bandicoot-Erfolg um Rückkehr von Fortesque

Beuteldachs Crash Bandicoot kehrte dieses Jahr mit Pauken und Trompeten zurück und durfte sich über einen gigantischen Erfolg freuen. Im Juni veröffentlicht führte das Remake der drei PS1-Klassiker noch im August die Spitze der deutschen PS4-Charts an und ließ so manches Retro-Herz höher schlagen.

Der Erfolg der Crash Bandicoot N. Sane Trilogy weckt nun auch Hoffnung in vielen anderen Oldschool-Fans, die auf die Rückkehr ihrer Lieblingsfranchises warten. So zum Beispiel MediEvil, das wir zuletzt 2005 auf der PSP spielen durften. Seither begegneten wir Fortesque lediglich in PlayStation All-Stars Battle Royale und ein paar Gerüchten um MediEvil 3, die sich allerdings (noch) nicht bewahrheiteten.

Wenn es nach den Fans des Action-Adventure-/Hack & Slay-Helden geht, soll sich das aber ändern. Passend zum heutigen 19. Geburtstag der PlayStation-Reihe rufen sie den Hashtag #ResurrectFortesque (via PushSquare) ins Leben und hoffen so, die Aufmerksamkeit von Sony zu erhaschen. Auch Crash Bandicoot-Anhänger nutzten Social Media-Kampagnen für sich, um den Beuteldachs auf PS4 zu bringen. Wer weiß, vielleicht gelingt es den Fans von MediEvil ebenfalls, Sir Daniel Fortesque auf die aktuelle Konsolengeneration zu befördern. Wir halten euch auf dem Laufenden, wie erfolgreich die Kampagne zur Rückkehr von MediEvil ist.

Würdet ihr euch über eine Rückkehr von Fortesque und MediEvil freuen?