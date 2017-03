Nintendo Switch - Teardown zeigt: Die Konsole nutzt anscheinend Standard-Tegra X1-Prozessor

Steckt in der Nintendo Switch doch kein Custom-Tegra-Prozessor?

Über die Nintendo Switch wurde im Vorfeld gesagt, dass sie mit einem Custom-Tegra-Prozessor versehen sei. Was eigentlich bedeuten müsste, dass in der Konsole kein normaler Tegra X1-Prozessor verbaut ist, sondern einer, der verändert und eigens angepasst wurde. Jetzt gibt es allerdings ein Update des Tech Insight-Teardowns zur Nintendo Switch mit überraschenden Einblicken: Im Inneren des Gerätes sieht alles ganz danach aus, als handele es sich eben doch 'nur' um einen normalen Tegra X1-Prozessor. Bis hin zu exakt der gleichen Anordnung von Kondensatoren auf der Oberfläche, wie ihr hier selbst sehen könnt.

Nvidia hatte erklärt, dass der Nintendo Switch-Prozessor auf derselben Architektur wie die weltbesten GeForce-Grafikkarten basiert. Weil das die Pascal-Architektur der GTX 10-Serie ist, legte die Aussage nahe, dass wir in der Nintendo Switch einen angepassten Tegra X2-Prozessor vorfinden würden. Aber auch die Spezifikationen für die Entwickler deuteten stets auf einen Tegra X1 hin und waren offenbar nicht nur Platzhalter, denn sie haben kein Update mehr erhalten.

Aber das muss nicht zwingend heißen, dass Nintendo und Nvidia bewusst etwas Falsches behauptet haben: Das in diesem Zusammenhang viel zitierte Nvidia-Statement spricht nicht nur von der Hardware, sondern dreht sich auch um das Systemdesign, die Game-Engines, Peripherie, APIs und die Systemsoftware. Wie Eurogamer schreibt, könnte mit "angepasst" auch gemeint gewesen sein, dass ein bestehendes Stück Technik so adaptiert wurde, dass es als dedizierte Konsole funktioniert.

Was die Menschen bei Nintendo und Nvidia zweifellos hinbekommen haben: Im direkten Vergleich schlägt sich die Nintendo Switch zum Beispiel sehr viel besser als die Shield Android TV, in der definitiv ein Tegra X1 werkelt. Dort könnte der Prozessor allerdings auch durch das Android-Betriebssystem eingeschränkt werden. So oder so scheinen Nintendo und Nvidia einen Weg gefunden zu haben, mehr aus dem rauszuholen, was anscheinend die gleiche Hardware ist. Gut möglich erscheint auch, dass die Nitendo Switch im Laufe der Zeit noch generalüberholt wird und dann auch einen neuen Prozessor spendiert bekommt.

Wie wichtig ist euch, welcher Prozessor in der Nintendo Switch arbeitet?

