Das Pokémon GO Fest ist für viele Spieler zwar ziemlich nach hinten losgegangen, bescherte uns mit Lugia und Arktos aber immerhin die ersten beiden legendären Pokémon sowie einige temporäre Boni. Eigentlich sollten wir nur bis heute um zwei Uhr morgens von doppelten Erfahrungspunkten und Co. profitieren, vor einigen Stunden hat Niantic aber bekannt gegeben, die Event-Boni des Pokémon GO Fests um 72 Stunden zu verlängern.

Trainers, the global rewards unlocked during #PokemonGOFest have been extended 72 hours. They will now end at 5:00 P.M. PDT on July 27. — Pokémon GO (@PokemonGoApp) July 25, 2017

Damit dürfen wir uns in Deutschland noch bis Freitag, den 28. Juli 2017 um zwei Uhr morgens, auf folgende Boni in Pokémon GO freuen:

doppelter Sternenstaub

doppelte Bonbons

doppelte Erfahrungspunkte

erhöhte Wahrscheinlichkeit, Pokémon anzutreffen

reduzierte Ausbrüte-Distanz

reduzierte Kumpel-Distanz

Das Trainieren und Fangen lohnt sich für den ganzen Rest der Woche also doppelt. Perfekt, um sich für die Lugia- und Arktos-Raids zu wappnen, die bekanntlich alles andere als einfach sind. Falls ihr Probleme bei den legendären Pokémon habt, verraten wir euch hier, wie ihr Lugia in den Raids am einfachsten besiegen und fangen könnt. Hilfreiche Tipps für Arktos-Raids gibt es hier.