Pokémon Switch - RPG soll komplexer & grafisch besser werden als die Vorgänger

Im vergangenen Juni kündigte Nintendo ein vollwertiges Pokémon-Rollenspiel für die Nintendo Switch an, das derweil auf den Arbeitstitel Pokémon Switch hört und ein klassisches "Sammeln, Kämpfen & Trainieren"-Spiel werden soll. Viel mehr ist von dem neuen RPG-Projekt für die Hybrid-Konsole aber noch nicht bekannt.

Handfeste Infos zu Gameplay, Story, möglichen neuen Taschenmonstern und Co. spendiert uns The Pokémon Company-Chef Tsunekazu Ishihara in einem aktuellen Interview mit Bloomberg zwar nicht - jedoch gibt er zu verstehen, dass Pokémon Switch dank neuer Möglichkeiten der Nintendo Switch nicht nur komplexer werden soll als seine reinen Handheld-Vorgänger, sondern auch einen technischen Schritt nach vorn bedeutet.

"Aktuell benutzen wir ja sieben oder acht Zoll große Bildschirme, aber auf einem HD-TV lässt sich eine grafisch sowie soundtechnisch ganz andere Spielwelt darstellen. "

Weitere Aussagen Ishiharas zu Pokémon Switch sind eher vage: So ermögliche es die Switch, zu Hause mit anderen Spielern zusammenzuspielen, weshalb er und sein Team gerade nach Wegen suchen würden, diese Möglichkeit mit Pokémon Switch unkompliziert umzusetzen. Zusätzliches Nintendo Switch-Zubehör sei dafür nicht geplant, jedoch halte Ishihara an diesem Gedanken fest.

Anders als Smartphones sei die Switch zudem ein Gerät, das keine Netzwerkverbindung voraussetzt. Aus der Perspektive der Macher unterscheide sich die Nintendo Switch auf diesem Gebiet nur gering vom DS oder 3DS. Was das für Pokémon Switch nun konkret bedeutet, hält Ishihara im Verborgenen.

Bevor Pokémon Switch irgendwann 2018 oder später erscheint, können wir uns auf die Nintendo 3DS-RPGs Pokémon Ultra Sonne und Ultra Mond freuen. Die beiden Editionen erscheinen am 17. November 2017 verwickeln uns nicht nur in eine alternative Geschichte Alolas, sondern lassen uns auch neuen Taschenmonstern hinterherjagen.