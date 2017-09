PS Plus - Gratis-Spiele für August 2017 nur noch heute verfügbar

Morgen, am 6. September 2017, huschen die PS Plus-Spiele für September 2017 in den PS Store, darunter diesmal unter anderem das Superheldenspiel Infamous: Second Son und das malerische RPG Child of Light. Das bedeutet für uns gleichzeitig aber auch, dass die Titel des Vormonats ersetzt werden und nicht mehr kostenlos heruntergeladen werden können.

Der heutige Dienstag ist demnach der letzte Tag, an dem ihr euch das Open World-Action-Spiel Just Cause 3, den Geheimtipp Downwell und weitere Gratis-Titel für PS4, PS3 und PS Vita gratis schnappen könnt. Der Playlink-Titel That's You, der als Bonus zum Aufgebot gehört, ist hingegen auch im September 2017 kostenlos erhältlich.

Die PS Plus-Spiele im August 2017 in der Übersicht

Habt ihr die PS Plus-Spiele schon gespielt?