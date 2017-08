PS Plus im August 2017 - Gratis-Spiele ab sofort im PS Store verfügbar

Until Dawn und Co. haben sich aus dem PS Store verabschiedet und Platz für die neuen PS Plus-Spiele gemacht: Ab sofort könnt ihr euch die kostenlosen PS4-, PS3- und PS Vita-Titel aus dem August 2017-Lineup herunterladen.

Mehr: PS Plus wird in Deutschland bald teurer

Wie im Vormonat kann sich das aktuelle PS Plus-Aufgebot erneut sehen lassen: Neben dem Action-Kracher Just Cause 3 und dem Black Flag-Standalone-DLC Assassin's Creed: Freedom Cry erwartet uns diesmal unter anderem auch der Geheimtipp Downwell, ein liebenswürdiges Rogue-like, in dem wir in einen Brunnen hüpfen und uns immer weiter nach unten schießen.

Die PS Plus-Spiele im August 2017 in der Übersicht

Falls ihr euch fragt, was hinter den neuen Gratis-Spielen steckt, dann schaut hier vorbei. In diesem Artikel stellen wir euch die PS Plus-Spiele für August 2017 genauer vor.