PS4 - Trotz erfolgreichem Nintendo Switch-Launch weiter wichtigste Konsole

Die PS4 bleibt ein wichtiges Thema - auch dank der PlayStation 4 Pro und der PlayStation 4 Slim.

Im März 2017 zählte die Nintendo Switch zu den wichtigsten Themen der Spielebranche. Das lag natürlich zum einen am Launch der Konsole, die am 3. März erschien. Zum anderen lenkten die Erfolgsmeldungen rund um die ersten Verkaufszahlen und die Wertungen von The Legend of Zelda: Breath of the Wild immer wieder Aufmerksamkeit auf die Nintendo Switch. Doch wie aus einem Bericht der Branchenanalysten von Ico Partners hervorgeht, widmeten die Medien der PS4 trotzdem eine umfassendere Berichterstattung.

Während die PS4 auf über 35,000 Artikel kommt, liegt die Nintendo Switch bei rund 20,000. Die Xbox One wiederum steht bei etwas mehr als 25,000 Artikeln. Diese Zahlen bedeuten allerdings nicht, dass ein insgesamt eher geringes Interesse an der Nintendo Switch besteht, was ein Blick auf die letzten Monate und Jahre belegt.

Was das Ausmaß der Berichterstattung angeht, hat sich die PS4 als aktuell wichtigste Konsole etabliert. Auf die Wii U hingegen trifft das genaue Gegenteil zu - sowohl im Hinblick auf die Anzahl der veröffentlichten Artikel als auch die Verkaufszahlen. Nach diesem Flop muss Nintendo also zuerst einmal verlorenen Boden gutmachen. Und hier befindet sich die Switch laut Ico Partners auf einem guten Weg.

So schrieb die Presse zur ersten Ankündigung der Nintendo Switch fast so viele Artikel wie zur Ankündigung der PS4 Pro. Beim großen Reveal, der im Fall der PS4 Pro mit der Ankündigung zusammenfiel, konnte die Switch das Konkurrenzprodukt von Sony sogar mit weitem Abstand überholen. Dasselbe gilt für den jeweiligen Launch der beiden Konsolen.

Entsprechend optimistisch liest sich auch das Fazit von Ico Partners. Die Nintendo Switch habe zwar noch einen langen Weg vor sich, doch bis jetzt habe sich Nintendo keinen wesentlichen Fehler erlaubt. Und trotz des "sehr kleinen" Launch-Lineups sei es der Konsole gelungen, "ein ordentliches Maß an Berichterstattung" zu bekommen.

