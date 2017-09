PUBG - Entwickler sieht in Fortnites Battle-Royal-Modus eine Kopie

Erst vor Kurzem kündigte Entwickler Epic Games einen kostenlosen Battle-Royal-Modus für Fortnite an, der allen PS4-, Xbox One- und PC-Spielern kostenlos und separat vom Hauptspiel zu Verfügung stehen soll. Darin werden bis zu 100 Spieler aus einem fliegenden "Battle-Bus" über einer Map abgeworfen, um sich anschließend gegenseitig zu bekämpfen. Der oder die letzte Überlebende ist Sieger des Matches.

In Anbetracht dessen, dass Epic Games sogar in ihrem Ankündigungsvideo zum Battle Royal-Modus von PUBG sprechen (siehe Video unten), dürfte kein Zweifel daran bestehen, dass sich die Spielerfahrungen nicht allzu stark voneinander unterscheiden werden. So meldete sich Blueholes Vizepräsident Chang Han Kim folgendermaßen zu Wort:

"Nachdem wir immer mehr Stimmen aus der Community wahrgenommen und uns das Gameplay [von Fortnite] selbst angeschaut haben, sind wir darüber besorgt, dass Fortnite die Spielerfahrung, für die PUBG bekannt ist, kopiert. Wir haben auch bemerkt, dass Epic Games Bezüge zu PUBG bei der Werbung für Fans und Presse hergestellt haben. Das wurde nicht abgesprochen und wir finden das nicht richtig."

Wenn bedacht wird, dass PUBG derzeit lediglich auf dem PC spielbar ist, der PvP-Modus von Fortnite aber kostenlos auch für PS4- und Xbox One-Spieler erscheinen wird, dürfte der Entwickler sich wohl davor fürchten, entsprechendes Publikum an die Konkurrenz zu verlieren bevor PlayerUnknown's Battlegrounds selbst den Sprung auf die Konsolen schafft.

Der Launch für den Battle-Royal-Modus zu Fortnite wird am 26. September für PS4, Xbox One und PC erfolgen.

