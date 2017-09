Shenmue 1 & 2 - Hinweise auf Bundle für PS4 & Xbox One aufgetaucht

Nachdem wir bereits über ein eventuelles Bundle der beiden Action-Klassiker Bayonetta und Vanquish berichteten, erreichen uns mittlerweile Infos zu einem neuen Bundle, allerdings mit anderen Spielen. Die Rede ist dabei von Shenmue 1 und 2. Allem Anschein nach könnten die beiden Teile der Shenmue-Reihe für PS4 und Xbox One erscheinen.

Mehr: Shenmue 3 - Macher verspricht 30 Stunden Spielzeit, Teil 4 nicht unwahrscheinlich

So listeten gleich vier verschiedene Händler ein gemeinsames Bundle der beiden Vorgänger zum aktuell in der Entwicklung befindlichen Shenmue 3. Als Plattformen werden sowohl Xbox One als auch PS4 gelistet. Weitere Details wie ein Veröffentlichungsdatum oder ein Preis bleiben leider aus. Sollte dieser Leak allerdings tatsächlich den Tatsachen entsprechen, können wir wohl eine Portierung der beiden Klassiker mit aufgehübschter Grafik erwarten.

Mehr: Shenmue 3 - Release auf das 2. Halbjahr 2018 verschoben

Einer der Händler, Alza, hatte gestern bereits einen Produkteintrag zu einem Bundle von Bayonetta und Vanquish veröffentlicht. Da dessen Echtheit aber aufgrund des merkwürdigen Packshots von einigen Skeptikern angezweifelt wird, sollte auch das Bundle der beiden Shenmue-Teile mit einer gehörigen Prise Vorsicht genossen werden. Hinzu kommt, dass sämtliche Produkteinträge aller vier Händlern mittlerweile wieder entfernt wurden. Die Kollegen von Destructoid konnten aber einen Screenshot vom Eintrag machen.

Würdet ihr ein Remaster der beiden Erstlinge spielen?