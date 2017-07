Super Mario Odyssey - Gameplay-Video zeigt Deep Woods-Geheimlevel

Nachdem wir im rahmen der Comic Con neue Szenen aus New Donk City bestaunen durften, hatten die Kollegen von IGN die Gelegenheit, das Forest Kingdom in Super Mario Odyssey unsicher zu machen - und dabei ein geheimes Level zu betreten.

In dem rund 15 Minuten langen Video dürfen wir zuerst einen Blick das Waldkönigreich werfen, in dem seltsame Maschinen leben. Bei denen können wir auch neue Klamotten wie ein Abenteurer-Outfit kaufen. Dazu benötigen wir jedoch violette, Mutter-förmige Münzen, die überall in der Welt verstreut sind. Auf der Suche nach den Coins verschlägt es Mario im Video in das geheime und relativ große Level Deep Woods, als er von einer Klippe springt.

Die Gameplay-Szenen geben einen guten Einblick in die Detailverliebtheit des Spiels. So beginnt Mario vor einem Radio zu tanzen oder in der Dunkelheit ängstlich zu zittern. Außerdem werden allerhand Gegner, versteckte Extras, eine Tauchszene und verschiedene Einsätze der Capture-Mechanik demonstriert. Aber seht selbst:

Super Mario Odyssey erscheint am 27. Oktober 2017 exklusiv für die Nintendo Switch. Es wird keinen Game Over-Bildschirm geben, dafür dürft ihr euch auf einen lokalen Koopmodus für zwei Spieler freuen.

Super Mario Odyssey - Screenshots ansehen