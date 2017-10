Super Mario Odyssey - Mond-Guides für alle Welten in der Übersicht

Nintendos Maskottchen in blauer Latzhose bereist in Super Mario Odyssey die gesamte Welt, um Peach vor ihrer unverhofften Hochzeit mit Bowser zu retten. Für die Verfolgungsjagd auf die Prinzessin und den Schurken nutzt Mario ein fliegendes Schiff, das passenderweise den Namen Odyssee trägt. Um es anzutreiben, sammelt ihr funkelnde Monde, die als Energielieferanten dienen. Insgesamt gibt es etwa 500 Stück, die mal mehr mal weniger versteckt über die vielseitigen Spielwelten verteilt sind.

Für die sammelwütigen Perfektionisten unter euch haben wir zu jedem Land einen separaten Guide erstellt, der die jeweiligen Fundorten aller Monde zeigt und passende Erklärungen zu den Aufgaben bereithält.

Manche Herausforderungen warten in so gut wie jeder Welt auf euch: Dazu gehören etwa die Suche nach Kapitän Toad, der sich stets gut versteckt und die gefürchteten Ticktack-Turniere, in denen ihr unter Zeitdruck eure Fingerfertigkeit beweist. Super Mario Odyssey bleibt dennoch immer wieder abwechslungsreich und konnte uns in unserem Test restlos überzeugen.

Da über 500 Monde eine hohe Hausnummer sind, bestehen unsere Guides keinesfalls von Anfang an auf Vollständigkeit. Haben wir einen Mond übersehen? Dann schreib es uns in die Kommentare! Wir werden die Anleitungen regelmäßig ergänzen, um irgendwann den ultimativen Mond-Guide für euch bereitzustellen.

All unsere Guides sortiert nach Land