Super Mario Run - iOS-Version knackt in zwei Wochen 30-Millionen-Marke

Super Mario Run liegt noch deutlich hinter dem Erfolg von Pokémon GO

Super Mario Run erfreut sich großer Beliebtheit. Insgesamt wurde Nintendos Endless Runner 90 Millionen Mal heruntergeladen. Mit dem Finanzierungsmodell des Titels können sich aber offenbar nicht so viele Menschen anfreunden: 'Nur' drei Millionen haben Super Mario Run nach den Gratis-Levels dann auch tatsächlich gekauft. Macht bei einem Preis von knapp 10 US-Dollar insgesamt rund 30 Millionen US-Dollar Umsatz innerhalb von zwei Wochen. (via: The Wall Street Journal)

Damit legt Super Mario Run zwar einen starken Start hin, trotzdem dürfte es hinter dem überwältigenden Erfolg von Pokémon GO-Erfolg zurückbleiben. Wenn es so weitergeht, knackt Super Mario jedenfalls wohl kaum den Rekord von 200 Millionen US-Dollar innerhalb von nur 32 Tagen.

Allerdings steht auch noch der Launch von Super Mario Run für Android-Smartphones an, für den man sich bereits vormerken lassen kann. Unsere Review zu Super Mario Run findet ihr hier:

Was haltet ihr von Super Mario Run und dem Bezahl-Modell?