The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Braucht keine Installation, ihr könnt direkt loslegen

The Legend of Zelda: Breath of the Wild braucht keine Installation.

Das hat es schon lange bei keinem neuen Blockbuster-Titel mehr gegeben: The Legend of Zelda: Breath of the Wild braucht beim ersten Start in der Nintendo-Switch keine zusätzliche Installation; wer das Modul in die Konsole steckt, kann also direkt mit Links neuestem Abenteuer loslegen.

Fairerweise muss man sagen: Das ist für Nintendo-Titel ohnehin seit Jahren üblich, auf PS4 und Xbox One gehören längere Wartezeiten vor einem ersten Spielstart dagegen zur nervigen Normalität. Auf Microsofts und Sonys Konsolen sind die Installationsdateien hin und wieder sogar gewaltig, die Installation von Call of Duty: Infinite Warfare und Modern Warfare Remastered verschlingt zum Beispiel 130 Gigabyte.

Gerade in Anbetracht des kleinen internen Speichers der Switch ist die fehlende Installation von Zelda: Breath of the Wild eine tolle Sache. Denn viele Spiele verbrauchen - sofern sie digital heruntergeladen werden - einen beachtlichen Teil des Speichers. Die Digitalversion von Breath of the Wild belegt beispielsweise 13,4 GB, für andere Titel wie Dragon Quest Heroes 1+2 ist sogar eine zusätzliche SD-Karte Pflicht.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild erscheint zusammen mit Nintendo Switch am 3. März 2017. Mirco hat schon etliche Stunden mit Link in der Open-World verbracht, seine ersten Eindrücke zum Spiel lest ihr hier.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Trailer von der Nintendo-Switch-Präsentation