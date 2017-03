The Walking Dead: A New Frontier - Telltale verrät endlich, wann es weitergeht

The Walking Dead: A New Frontier

Nicht mehr lange, dann geht unser postapokalyptisches Abenteuer mit dem Telltale-Aufdruck in der Welt von The Walking Dead weiter: Wie die Entwickler nun verraten haben, dürfen wir unsere Geschichte am 28. März fortführen, wenn Episode 3 von The Walking Dead: A New Frontier mit dem Titel "Über dem Gesetz" für PC, Xbox One und PS4 erscheint.

In der Zwischenzeit, als nur wenig von dem Franchise zu hören war, zeigte sich Telltale allerdings trotzdem nicht untätig: So präsentierten sie erstmals Bilder für ihre nächste Spielereihe Guardians of the Galaxy, die einen völlig anderen Ton als das Zombie-Abenteuer anschlagen wird.

The Walking Dead: Season 3 - A New Frontier - Trailer nennt Release-Datum der Retail-Version

Sobald The Walking Dead: A New Frontier alle fünf Episoden veröffentlicht hat, werdet ihr auf GamePro einen ausführlichen Eindruck zum Spiel vorfinden.

