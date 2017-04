Uncharted: The Lost Legacy - Erweiterung könnte länger als 10 Stunden dauern

Uncharted: The Lost Legacy

Von Nathan Drake mussten wir uns schon verabschieden, aber so ganz hat Naughty Dog noch nicht mit der Uncharted-Reihe abgeschlossen. Der Standalone-DLC The Lost Legacy bringt eine neue Geschichte und lässt uns die Abenteuer von Chloe und Nadine erleben, die in Indien nach dem Stoßzahn der Hindu-Gottheit Ganesha suchen. Die Story-Erweiterung soll dabei nicht nur das bisher größte Uncharted-Level haben, sondern auch sonst sehr umfangreich ausfallen.

Im Gespräch mit International Business Times plauderte Arne Meyer, Director of Communications bei Naughty Dog, über die Herausforderung, aus einem DLC kein vollwertiges Spiel zu machen.

"Vor ein paar Jahren wurden wir gefragt, ob wir jemals eine Singleplayer-Erweiterung zu Uncharted machen würden und wir haben immer gesagt: 'Naja, dafür haben wir nicht die Selbstdiziplin.' Wenn wir das versuchen würden, käme dabei nur ein vollwertiges Spiel heraus.



Es gab keine Möglichkeit, uns gewissermaßen zurückzuhalten und einzuschränken und genau das ist jetzt auch hier (bei The Lost Legacy, Anm. d. Red.) passiert. Als wir die Ideen für die Story besprochen haben, kamen wir auf ein Spiel, das länger als 10 Stunden dauern würde und plötzlichen haben wir gemerkt, dass all das, was wir damals gesagt haben, jetzt wahr geworden ist und wir es einfach nicht kurz halten können."

Meyer sagt hier zwar nicht explizit, dass The Lost Legacy mehr als 10 Stunden Spielzeit bieten wird, offenbar ist der Standalone-DLC aber kurz davor, in Sachen Umfang ein vollwertiger Uncharted-Ableger zu werden.

Uncharted: The Lost Legacy soll noch 2017 für PS4 erscheinen.