Was zockt ihr am Wochenende? - Hier sind unsere Empfehlungen. Welche sind eure?

Das Wochenende liegt wieder wie bestellt vor der Haustür und wir müssen es nur noch vom Asphalt hochheben und in die Wohnung tragen. Anschließend packen wir die Videospiele raus und wollen natürlich auch wieder von euch hören, was in euren Laufwerken so rotieren wird.