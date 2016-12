Watch Dogs 2 - Erster Season-Pass-DLC wegen Updates verschoben

Watch Dogs 2 - Ankündigungs-Trailer zum Hacker-Actionspiel

Watch Dogs 2 wollte Spieler zum Release mit einem Multiplayer-Modus begeistern, der sich fließend aus der Singleplayer-Erfahrung ergibt. Allerdings mussten die Entwickler dieses Feature aufgrund technischer Fehler deaktivieren. Erst mehrere Updates konnten die Probleme aus der Welt schaffen. Die Updates kosteten jedoch zusätzliche Ressourcen, weshalb Ubisoft sich dazu entschied, den Releaseplan für neue Inhalte zu ändern.

Konkret betrifft diese Entscheidung den ersten DLC des Season Pass. Das sogenannte T-Bone-Paket sollte ursprünglich am 13. Dezember für die PS4 erscheinen – nun wird der 22. Dezember daraus. Die Versionen für die Xbox One und den PC folgen am 24. Januar 2017. Der DLC erweitert Watch Dogs 2 unter anderem um eine neue Koop-Herausforderung. Für alle Spieler gleichzeitig startet dafür ein Ingame-Event, das ganze vier Wochen lang dauert:

"Mit dem T-Bone Chaos-Event, wird es zudem ab 19. Dezember die Möglichkeit geben, innerhalb einer wöchentlich neuen Herausforderung über den Ubisoft Club, weitere In-Game Währung und einzigartige Event-Belohnungen wie z.B. neue Auto-Skins oder eine neue Tasche für Marcus freizuschalten."

