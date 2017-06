Xbox One X - Phil Spencer will japanischen Markt nicht aufgeben

Xbox-Chef Phil Spencer lässt sich von den niedrigen Xbox One-Verkaufszahlen nicht beeindrucken: Die Xbox One X erscheint definitiv auch in Japan. Der japanische Markt sei nach wie vor wichtig und Microsoft wolle diese Gaming-Community auch weiterhin unterstützen. (via Dualshockers)

In einem Interview mit dem japanischen Weekly Famitsu-Magazin erklärt Phil Spencer, dass die Launch-Termine für einige noch fehlende Regionen bald bekannt gegeben werden. Sie sollen aber auf jeden Fall so nahe wie möglich an dem Termin liegen, an dem die Xbox One X in den meisten Ländern erscheint: Am 7. November.

Die japanische Gaming-Community gehe sehr leidenschaftlich an Spiele heran, wie der Xbox-Chef erklärt. Er empfinde den japanischen Markt auch deshalb als so wichtig, selbst wenn er zugegebenermaßen nicht der Größte für die Xbox One sei. Phil Spencer verspricht sogar, Japan niemals aufgeben zu wollen.

