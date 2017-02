Xbox One - Xbox-Chef verspricht Spielern aufregendstes Konsolen-Jahr seit langem

Microsofts Xbox One

Xbox-Chef Phil Spencer zeigt sich zuversichtlich, was das noch junge Jahr 2017 angeht: Es soll sich zum bisher aufregendsten Jahr für Xbox-Gamer entwickeln, heißt es in einem neuen Post auf Xbox Wire. Was allerdings nicht nur an der bevorstehenden Enthüllung der Xbox One Scorpio liegen soll, sondern auch am diesjährigen Spiele-Lineup für Xbox One und Windows 10.

2017 sollen noch einmal mehr exklusive Titel für Microsoft-Plattformen erscheinen, als es bereits 2016 der Fall war. Den Anfang macht Halo Wars 2, auf der E3 gibt es dann anscheinend weitere Ankündigungen. Phil Spencer spricht außerdem auch noch wohlwollend über die kommenden Titel State of Decay 2, Crackdown 3 und Sea of Thieves, die uns allesamt noch erwarten.

Third Party-Entwickler und Indie-Games kommen dieses Jahr auch wieder zum Zug: Der Xbox-Boss erwähnt die Indie-Spiele Cuphead, Below, Tacoma, We Happy Few, und Ark: Survival Evolved sowie Mass Effect Andromeda, South Park: The Fractured but Whole und For Honor in punkto Third Party-Titel. Außerdem wird die Liste an abwärtskompatiblen Spiel ebenfalls erweitert.

"Mit einer so breit gefächerten Liste an Spielen und First Party-Exclusives am Horizont, kontinuierlichen Verbesserungen bei Xbox Live und dem kommenden Launch von Project Scorpio wird 2017 ein unglaubliches Jahr für Xbox One- und Windows 10-Gamer."

Auf welchen der genannten Titel freut ihr euch am meisten?

