Xbox Scorpio: Der Release ist weiterhin für 2017 geplant.

Bislang wissen wir lediglich, dass die Xbox Scorpio irgendwann Ende 2017 erscheinen soll, einen konkreten Release-Termin gibt es noch nicht. Nun hat der Xbox-Chef Phil Spencer auf Twitter aber zumindest bestätigt, dass die Konsole wie geplant noch in diesem Jahr aufschlägt.

Auf die Frage eines Fans auf Twitter hin, ob es Planänderungen bei der Xbox Scorpio geben würde, antwortete Spencer:

Mehr Informationen dürfte Microsoft zur E3 2017 bekannt geben. Dank eines umfassenden Berichts von Eurogamer wissen wir aber schon, welche Technik drin steckt. Außerdem sind Bilder des Devkits aufgetaucht, das ziemlich kompakt daherkommt.

@Sn4kee Schedule looks very good right now, no issues.