In The Legend of Zelda: Breath of the Wild können wir uns auch in die Lüfte erheben.

Das Entdecken steht in The Legend of Zelda: Breath of the Wild ganz klar im Mittelpunkt. Damit sind aber nicht nur die über 100 Schreine gemeint, die sich auf der Weltkarte verstecken, sondern auch die Möglichkeiten, die sich aus der Kombination von Links verschiedenen Fähigkeiten und der Spielphysik ergeben. Ein Spieler hat nun ein bisschen experimentiert und einen cleveren Weg gefunden, über ganz Hyrule hinweg zu gleiten.

Mehr: The Legend of Zelda: Breath of the Wild - So baut ihr euch ein Luftschiff

Für seine Erfindung, die er "Ultimate Flying method" getauft hat, braucht YouTuber mety333 nur eine Lore, eine Kiste sowie die Magnesis-Rune. So kann er sich im Baron Münchhausen-Stil selbst in die Höhe ziehen und erreicht dabei irgendwann die unsichtbare Obergrenze der Spielwelt.

Dann braucht es nur noch einen mutigen Sprung und viele Ausdauer-Tränke, die dabei helfen, mit dem Parasegel bis an den Rand der Karte zu gleiten. Ganz so lange wie in diesem Weitflug-Versuch hält es mety333 dann aber doch nicht aus.

Welche verrückten Ideen hattet ihr schon in Breath of the Wild?