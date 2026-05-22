Das neue Bond-Girl und ganz viel Action: Der Launch-Trailer zu 007 First Light

Bevor 007: First Light am 22. Mai für PS5, Xbox Series X/S und PC erscheint, hat Entwickler IO Interactive den Launch-Trailer zum neuen James Bond-Abenteuer veröffentlicht. Neben viel Action ist auch das neue Bond-Girl zu sehen.

Wann ihr mit dem GamePro-Test rechnen könnt, verrät euch Annika in ihrem Artikel.