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Das neue Bond-Girl und ganz viel Action: Der Launch-Trailer zu 007 First Light

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Das neue Bond-Girl und ganz viel Action: Der Launch-Trailer zu 007 First Light

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Dennis Müller
22.05.2026 | 15:10 Uhr

Bevor 007: First Light am 22. Mai für PS5, Xbox Series X/S und PC erscheint, hat Entwickler IO Interactive den Launch-Trailer zum neuen James Bond-Abenteuer veröffentlicht. Neben viel Action ist auch das neue Bond-Girl zu sehen.

Wann ihr mit dem GamePro-Test rechnen könnt, verrät euch Annika in ihrem Artikel.  
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007: First Light

007: First Light

Genre: Action

Release: 27.05.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch 2)

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