007 First Light: Möglicher Nachfolger kommt von neuem Publisher - Entwickler könnte derselbe bleiben

007 First Light ist ein Erfolg – möglicherweise sehen wir Patrick Gibson also in weiteren Bond-Spielen wieder.

007 First Light ist das erste James Bond-Spiel seit vielen Jahren – und kommt sowohl bei Spieler*innen wie Kritiker*innen hervorragend an. Das Abenteuer des jungen Agenten, der im Spiel von Schauspieler Patrick Gibson verkörpert wird, bekommt unter anderem für seine Präsentation und den abwechslungsreichen Gameplay-Mix viel Lob.

Vertrieben wird der Titel von IO Interactive, das auch für die Entwicklung des Bond-Spiels zuständig war. Bei etwaigen Nachfolgespielen wird sich das aber ändern, wie nun bekannt wurde.

1:00 Das neue Bond-Girl und ganz viel Action: Der Launch-Trailer zu 007 First Light

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Änderung bei den Rechteinhabern sorgt für neue Situation

Zukünftige James Bond-Spiele werden von Amazon und MGM vertrieben. Das bestätigte der General Manager von Amazon Gaming, Jeff Gattis, in einem Interview mit Polygon (via IGNnordic.com). "Schuld" daran sind Änderungen bei den Rechteinhabern, die es nach der Bekanntgabe von 007 gab.

Als 007 First Light im Jahr 2020 als "Project 007" erstmals angekündigt wurde, lagen die James Bond-Rechte noch bei MGM und EON Production und eine Vereinbarung erlaubte dem damals mit der Entwicklung beauftragten Studio IO Interactive damals, den Titel selbst zu vertreiben.

Im Jahr 2021 – also nach der offiziellen Bekanntgabe – kaufte Amazon dann MGM und bekam damit die Rechte am Bond-Franchise – weswegen mögliche 007 First Light-Sequels auch von Amazon vertrieben werden.

IO könnte dennoch weitere Bond-Spiele entwickeln

Und wer entwickelt zukünftige Bond-Spiele? Laut Jeff Gattis soll dafür MGM und – zumindest in der Theorie – die Amazon Game Studios verantwortlich sein. Der Name ist allerdings etwas irreführend, weil die Amazon Game Studios nur für den Vertrieb von Spielen sorgen, nicht für Entwicklungen.

Dementprechend ist nicht ausgeschlossen, dass IO Interactive auch zukünftig Spiele mit dem berühmten Agenten entwickelt – erst recht nach dem Erfolg von First Light.

007 First Light ist seit dem 27. Mai 2026 für die PlayStation 5, Xbox Series X/S und den PC erhältlich. Zu einem späteren Zeitpunkt wird das Action-Adventure auch für die Nintendo Switch 2 erscheinen.

Seid ihr zufrieden mit der Leistung von IO Interactive als James Bond Spiel-Entwickler? Oder würdet ihr euch lieber ein anderes Studio für einen möglichen Nachfolger wünschen?