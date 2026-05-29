007 First Light - Alle Codes, die James Bond für Tresore und Türen braucht

James Bond muss ich das eine oder andere Mal auf die Suche nach Codes begeben.

James Bond muss in 007 First Light immer mal wieder eine Zahlenkombination herausfinden, um einen Tresor oder eine gesicherte Tür zu öffnen. Falls ihr es euch einfach machen wollt, haben wir hier die nötigen Codes samt Erläuterung.

Hinweis: Die Nennung der Codes funktioniert nicht ganz ohne Spoiler. Es ist außerdem möglich, dass ihr vor der Eingabe des richtigen Codes dennoch erst mit den nötigen Hinweisen zum Code interagieren müsst.

1:37 James Bond: In 007 First Light muss sich der junge Geheimagent seinen 00-Status erst verdienen

Autoplay

Tür-Code für die Wäscherei (Schachturnier)

Kapitel 3 - Alle Zeit der Welt (Slowakei)

Hotel (Slowakei) - verschlossene Tür zur Wäscherei

Code: #1805

Der Code steht auf der Security-Notiz, die im Büro des Hotelmanagers auf dem Schreibtisch herumliegt. Das Büro selbst findet ihr hinter der Rezeption.

Den Code für die Wäscherei findet ihr auf diesem Schreibtisch.

Safe Code für den Tresor im Büro (Schachturnier)

Kapitel 3 - Alle Zeit der Welt

Hotel (Slowakei) - Büro des Managers

Code: 1952

Im Büro des Hotelmanagers, das sich hinter der Rezeption befindet, findet ihr einen Tresor unter dem Schreibtisch. Um diesen zu öffnen, müsst ihr euch lediglich die Weinflaschen in den Vitrinen genauer anschauen. Genauer gesagt den Vino Sacramental, ein Qualitätswein aus dem Jahrgang 1952 – was auch die gesuchte Zahlenkombination ist.

Im Tresor liegt neben dem Sammelobjekt "Rosen-6" (Sammelkarte) auch der Kellerschlüssel.

Code Nr. 2 bezieht sich auf den Jahrgang von einer der Weinflaschen.

Tür-Code für den Wartungsraum im Museum

Kapitel 6 - Nicht auf der Liste

Museum (London) - Innenhof

Code: 3256

Eine Möglichkeit, aus dem Museum zu entkommen, ist der Wartungsraum. Den Code dafür findet ihr in einer E-Mail, die ihr in der Nähe der Bibliothek auf einem Laptop einsehen können.

Im Wartungsraum findet ihr nicht nur eine Keycard, sondern auch eine Sammelkarte.

Safe Code in Webbs Büro

Kapitel 7 - Knightfall

Webb Industries (London) - Penthouse von Sir Nicholas Webb

Code: 1493

Der Chef von Webb Industries hat sich eine Eselsbrücke auf einen kleinen Zettel notiert, um sich selbst besser an den Code für seinen Safe hinter seinem Gemälde zu erinnern. Im Grunde müssen ihr euch nur die vier darauf genannten Objekte in seinem Penthouse genauer ansehen und die entsprechende Zahl daraus ableiten:

Diplom = 1

Gemälde = 4

Spiel = 9

Modell = 3

Tür-Code im Q-Lab für die Waffenkammer

Kapitel 8 - Der Mann der Stunde

MI6 (London) - Qs Labor - Waffenkammer

Code: 1324

Um an Bonds Dienstpistole zu kommen, muss er herausfinden, was Waters wohl für einen Zahlencode nutzen würde. Scheinbar ist er sehr von sich und seiner Leistung am Schießstand überzeugt, denn er hat als Zahlenkombination seinen Highscore auf der Shooting Range genutzt, die wir nebenan auf dem Bildschirm einfach ablesen können.

Der Score des Waffenkammer-Meisters Waters verrät des Code.

Schrank-Code in Qs Stresstestkammer

Kapitel 8 - Der Mann der Stunde

MI6 (London) - Qs Labor - Stresstestkammer

Code: 4397

Um den Schrank zu öffnen und so an Chemikalien und Batterien (sowie ein Sammlerstück) zu gelangen, die Bond braucht, um aus der Stresskammer zu entkommen, müsst ihr euch einfach das Kennzeichen des Autos anschauen. Auf der Notiz links vom Schrank steht nämlich: "Der Code sollte immer mit dem Testobjekt selbst zu tun haben".

Ein Blick auf das Nummerschild sagt schon fast alles.

Tür-Code zum Archiv

Kapitel 9 - Welle der Zukunft

Webb Industries (Antarktis)

Code: 1864

Um euch einen Weg zum Sicherheitsbüro zu bahnen, könnt ihr auch einfach den Code für die Archiv-Tür herausfinden. Dazu müsst ihr ein Stockwerk tiefer einen Tresor öffnen. Während der Tresor am einen Ende des Stockwerks unter einem Schreibtisch steht, befindet sich der Schlüssel zum Öffnen auf der anderen Seite des Stockwerks in der Nähe einer Wache.