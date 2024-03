Die besten Naruto-Spiele aller Zeiten: Das sind die Top 10

Wir stellen euch die 10 besten Naruto-Spiele vor.

Neben Dragon Ball und One Piece gehört Naruto ohne Frage zu den beliebtesten Manga- und Anime-Serien. Die zwischen 1999 und 2014 erschienen Sammelbände wurden insgesamt mehr als 200 Millionen Mal verkauft, 130 Millionen davon alleine in Japan.

Über die Jahre gab es natürlich auch unzählige Videospiel-Umsetzungen. Den Anfang machte 2003 Naruto: Konoha Ninpōchō, das wie viele weitere Spiele nur in Japan veröffentlicht wurde. Mit der Zeit haben sich verschiedene Serien entwickelt, die teilweise mehr als zehn Ableger hervorgebracht haben.

Wir haben die internationalen Wertungen mithilfe von Metacritic und dem Gamerankings-Archiv (hier werden auch ältere Print-Wertungen berücksichtigt) verglichen und stellen euch in dieser Liste die 10 besten Naruto-Spiele aller Zeiten vor.

10. Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Generations

9:13 Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Generations im Trailer

Release: 30. März 2012

30. März 2012 Plattformen: PS3, Xbox 360

PS3, Xbox 360 Entwickler: Cyber Connect 2 Co., Ltd.

Auf dem zehnten Platz landet mit Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Generations der insgesamt 12. Teil der "Ultimate Ninja"-Reihe und der dritte Ableger der beliebten "Ultimate Ninja Storm"-Serie. Im Vergleich zum direkten Vorgänger wurde der Kader an Kämpfer*innen auf 72 plus 15 Support-Charaktere fast verdoppelt.

Gleichzeitig wurde das Gameplay leicht angepasst, um etwas schnellere Action zu bieten. Damit ging aber auch eine Versimplifizierung einher, die nicht jedem Fan und auch nicht allen Kritiker*innen gefiel. Generations steht auf Metacritic mit einem Score von 74 dennoch ordentlich da.

9. Naruto Shippuden: Clash of Ninja Revolution 3

0:54 Naruto Shippuden: Clash of Ninja Revolution 3 im Trailer

Release: 9. April 2010

9. April 2010 Plattformen: Nintendo Wii

Nintendo Wii Entwickler: Eighting

Während die meisten Naruto-Spiele auf mehreren Plattformen erschienen sind, wurde die "Clash of Ninja"-Reihe nur auf Nintendo-Konsolen veröffentlicht. Zwischen 2007 und 2009 sind dabei drei Ableger unter dem Titel Clash of Ninja Revolution auf der Wii erschienen, von denen der dritte Teil die besten Wertungen einstreichen konnte.

Der Metascore des Titels steht ebenfalls bei 74, im Gamerankings-Archiv ist Clash of Ninja Revolution 3 aber etwas besser bewertet als Ultimate Ninja Storm Generations. Auch wenn der Unterschied zu den beiden Vorgängern nicht allzu groß ausfällt, kann Revolution 3 vor allem im lokalen Multiplayer überzeugen.

8. Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 3

5:31 Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 3 - Test-Video zum Beat' em up - Test-Video zum Beat' em up

Release: 8. März 2013

8. März 2013 Plattformen: PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, PC, Nintendo Switch

PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, PC, Nintendo Switch Entwickler: Cyber Connect 2 Co., Ltd.

Wenn ihr genau aufgepasst habt, dürftet ihr bemerkt haben, dass der dritte Teil der "Ultimate Ninja Storm"-Reihe schonmal aufgetaucht ist. Nach Generations nahm man aber die vorher genutzte Nummerierung bei Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 3 wieder auf und so gibt es eben gewissermaßen zwei dritte Teile. Von denen ist der später erschienene aber eindeutig der bessere.

Ultimate Ninja Storm 3 machte ein paar der Fehler aus Generations rückgängig und konzentrierte sich wieder mehr auf erfahrene Spieler*innen. Die Rechnung ging auf, auf Metacritic steht der Titel mit 77 Punkten ein ganzes Stück besser da als der Vorgänger. Das Spiel war darüber hinaus die erste Naruto-Umsetzung, die auch auf dem PC erschienen ist.

7. Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 2

2:33 Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 2 - Die Anime-Umsetzung im Trailer

Release: 15. Oktober 2010

15. Oktober 2010 Plattformen: PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Nintendo Switch, PC

PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Nintendo Switch, PC Entwickler: Cyber Connect 2 Co., Ltd.

Das Rennen zwischen dem siebten und dem achten Platz ist extrem eng und am Ende auch eine Frage des persönlichen Geschmacks. Beim Metascore liegt Ultimate Ninja Storm 3 einen Punkt vor Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 2. Der zweite Teil hat dafür im Gamerankings-Archiv und auch beim Userscore leicht die Nase vorn.

Ultimate Ninja Storm 2 war das erste Naruto-Spiel, das einen Online-Multiplayer mit an Bord hatte, weshalb der Sprung im Vergleich zum Vorgänger einfach größer war als beim dritten Ableger. Letzten Endes nehmen sich beide Spiele aber nicht viel und Naruto-Fans werden mit beiden Titeln glücklich.

6. Naruto: Ultimate Ninja 3

1:47 Naruto: Ultimate Ninja 3 - Das PS2-Fighting-Game im Trailer

Release: 22. Dezember 2005

22. Dezember 2005 Plattformen: PS2

PS2 Entwickler: Cyber Connect 2 Co., Ltd.

Die Wurzeln der "Ultimate Ninja Storm"-Reihe gehen bis ins Jahr 2003 zurück, als das erste Ultimate Ninja für die PlayStation 2 erschien. Schon damals setzten die Entwickler*innen auf jährliche Releases, auch wenn die Spiele zuerst nur in Japan erschienen sind.

Der bestbewertete Teil der Reihe und, so viel verraten wir schonmal, der zweitbeste Teil der gesamten Serie ist Naruto: Ultimate Ninja 3 aus dem Jahr 2005. Der Metascore ist mit "nur" 75 Punkten zwar niedriger als bei den Titeln auf den Plätzen sieben und acht, dafür ist der Wert im Gamerankings-Archiv aber höher.

5. Naruto: Rise of a Ninja

1:42 Naruto. Rise of a Ninja - Der Launch-Trailer zum Anime-Prügler

Release: 1. November 2007

1. November 2007 Plattformen: Xbox 360

Xbox 360 Entwickler: Ubisoft Montreal

Auf dem fünften Platz landet mit Naruto: Rise of a Ninja ein in mehrerer Hinsicht besonderes Naruto-Spiel. Der Titel war einerseits die erste Naruto-Umsetzung, die von einem nicht-japanischen Studio entwickelt wurde. Andererseits handelt es sich auch um eines der wenigen Spiele, die nicht in erster Linie Fighting Games sind.

Natürlich spielen Kämpfe auch in Rise of a Ninja eine wichtige Rolle, daneben gibt es aber auch viele Elemente, die sonst in 3D-Action-Adventures zu finden sind. Dabei hüpft ihr geschickt von Dach zu Dach oder rennt von Checkpoint zu Checkpoint. Bei Fans und Kritiker*innen kam das Konzept gut an, der Metascore ist mit 78 richtig gut.

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4

4:17 Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 - Manga-Action im Test - Manga-Action im Test

Release: 5. Februar 2016

5. Februar 2016 Plattformen: PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC

PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC Entwickler: Cyber Connect 2 Co., Ltd.

Knapp am Treppchen scheitert der Titel, der für viele Fans vermutlich dennoch einer der wichtigsten und prägendsten sein dürfte. Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 ist tatsächlich der ultimative Teil der langen Reihe und konnte auch vom 2023 erschienen Connections nicht überflügelt werden.

Zum Release waren ganze 108 spielbare Charaktere an Bord, dazu ist der Titel bis dato auch optisch die wohl beste Umsetzung der beliebten Anime-Vorlage. Auf Metacritic gibt es dafür starke 79 Punkte. Besonders die spaßigen Kämpfe und die gelungene Story werden dabei gelobt.

3. Naruto: The Broken Bond

1:47 Trailer zum Anime-Fighter Naruto: The Broken Bond

Release: 20. November 2008

20. November 2008 Plattformen: Xbox 360

Xbox 360 Entwickler: Ubisoft Montreal

Mit Naruto: The Broken Bond, dem Nachfolger von Rise of a Ninja, schafft es Ubisoft sogar tatsächlich aufs Podium. Broken Bond erzählt die Geschichte aus Rise of a Ninja weiter und übernimmt auch sonst viele Elemente aus dem direkten Vorgänger. Die Umgebungen sind aber nochmal eine ganze Ecke hübscher und auch detaillierter gestaltet.

Auch die Kämpfe wurden umfassend überarbeitet und um ein Tag-Team-System erweitert. Der Metascore spricht mit 80 Punkten eine klare Sprache und lässt die Frage aufkommen, was wohl passiert wäre, wenn Ubisoft die Rechte an der IP nicht hätte auslaufen lassen.

2. Naruto: Gekitou Ninja Taisen! 3

1:22 Das Intro des CameCube-Hits Naruto: Gekitou Ninja Taisen! 3

Release: 20. November 2004

20. November 2004 Plattformen: GameCube

GameCube Entwickler: Eighting

Auf dem zweiten Platz landet ein Spiel, dass es erst etwa dreieinhalb Jahre später in überarbeiteter Form nach Europa geschafft hat. Naruto: Gekitou Ninja Taisen! 3 ist der Nachfolger der beiden ersten "Clash of Ninja"-Spiele und erschien Ende 2004 exklusiv auf dem Nintendo GameCube in Japan.

Der Titel wurde dann 2007 unter dem neuen Namen Naruto: Clash of Ninja Revolution auf der Nintendo Wii neu aufgelegt und auch in anderen Märkten veröffentlicht. Auf Metacritic hat der Titel keinen Score, im Gamerankings-Archiv steht er mit 82.52 Punkten aber deutlich vor dem Rest und wird nur von einem weiteren Spiel überflügelt ...

1. Naruto: Gekitou Ninja Taisen! 4

1:24 Naruto: Gekitou Ninja Taisen! 4 - Das Intro des GameCube-Klassikers

Release: 21. November 2005

21. November 2005 Plattformen: GameCube

GameCube Entwickler: Eighting

... und dabei handelt es sich um den direkten Nachfolger! Naruto: Gekitou Ninja Taisen! 4 erschien ziemlich genau ein Jahr später ebenfalls exklusiv für den GameCube, hat es im Gegensatz zu Teil drei aber leider nie aus Japan heraus geschafft.

Die Geschichte des Spiels dreht sich um die Handlung des Sasuke Retrieval-Arcs, der in der dritten Staffel des Anime erzählt wird. Auch hier gibt es keinen Metascore, der Wert aus dem GameRankings-Archiv lässt mit 89,19 Punkten aber keine Zweifel aufkommen. Wenn ihr also noch einen GameCube daheim habt und demnächst nach Japan fliegt, wisst ihr, wonach ihr in den Retro-Games-Shops Ausschau halten müsst.

Welche Naruto-Spiele habt ihr selbst gespielt und was ist euer persönlicher Favorit? Schreibt es uns in die Kommentare!