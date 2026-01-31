11 Jahre lang tut er so, als könnte er mit verbundenen Augen spielen, sammelt damit 335.000 Abonnenten auf Youtube und jetzt stellt sich heraus: Er hat eiskalt gecheatet

Über 11 Jahre hinweg hat dieser Youtuber mutmaßlich in Geometry Dash gecheatet. (Bildquelle: WorldGame/Youtube)

Während sich viele Spieler*innen an schweren Titeln wie Elden Ring oder Ninja Gaiden bereits bei einem normalen Durchgang die Zähne ausbeißen, treiben es andere auf die Spitze. Sie bestehen Spiele ohne zu leveln, ohne einen Treffer zu kassieren oder schaffen sie sogar mit verbundenen Augen. Jop, das gibt es wirklich und ist dann auch mit jeder Menge Prestige verbunden.



Dem Ruhm ist auch dieser Youtuber gefolgt – er hat offenbar elf Jahre lang so getan, als könne er das knackige Jump & Run Geometry Dash mit geschlossenen Augen aus dem Gedächtnis zocken. Und ist jetzt wohl durch seine eigenen Videos aufgeflogen.

Youtuber spielt mit geschlossenen Augen (?) und schafft es damit auf 90 Millionen Views

Der Content Creator "WorldGame" hat sich als ein Meister seines Fachs – dem rasant schnellen Puzzle-Plattformer Geometry Dash – gegeben.



Im Spiel muss ein kleines Viereck ans Ziel befördert werden. Das Viereck bewegt sich dabei automatisch vorwärts, Spieler*innen müssen also lediglich springen und eine kleine Rakete lenken. Etwa um erhöhte Plattformen zu erreichen sowie Stacheln und Hindernissen auszuweichen.

1:04 Geometry Dash wird mit lediglich einer Taste gesteuert - ist aber trotzdem nicht einfach durchzuspielen

Da Geometry Dash perfekte Timings voraussetzt und die Levels sofort neugestartet werden, sobald das Viereck gegen ein Hindernis prallt, ist es schon auf dem normalen Schwierigkeitsgrad alles andere als leicht. Selbst wenn man sehen kann, was genau vor sich geht. Der Youtuber WorldGames hat hingegen Videos hochgeladen, in denen er die Spielabschnitte scheinbar mit verbundenen Augen absolviert.

Ganze 20 von 22 Levels hat er bisher auf diese Weise angeblich gemeistert, mehr als jede*r andere zuvor. Andere Geometry Dash-Profis schaffen es "gerade einmal" auf ein bis zwei mit verbundenen Augen abgeschlossene Level, was noch einmal verdeutlicht, wie schwierig die Herausforderung ist.

Und das hat sich für den Youtuber auch gelohnt. Auf über 90 Millionen Views kommt sein Kanal, ganze 335.000 Personen haben ihn abonniert. Jetzt ist er aber allem Anschein nach aufgeflogen: Er hat in jedem der Videos mutmaßlich gecheatet.

Video-Fehler offenbaren Betrug

Etliche Zuschauer*innen hatten bereits Zweifel an den Fertigkeiten von WorldGames angebracht. So richtig ins Rollen kam das Thema aber erst, als der Geometry Dash-Experte TreblePKGD für ein Video die Clips analysiert und nicht wenige Ungereimtheiten entdeckt hat:

Auf dem Monitor, auf dem das Spiel läuft, sind einige hauchdünne Streifen zu sehen, die nicht zum Rest des Gameplays passen. In diesen Streifen ist zu erkennen, dass WorldGames die ganze Zeit über stirbt. Der erfolgreiche Versuch wurde wohl nachträglich per Video-Bearbeitung auf den Monitor gelegt.

Die Versuchsanzahl scheint unrealistisch hoch und würde teilweise mindestens 500 Stunden Spielzeit pro Level erfordern.

An der Hand von WorldGames sind in den Videos merkwürdige Verformungen zu erkennen, sobald ein Versuch beginnt. Sie wurde vermutlich passend zum erfolgreichen Versuch reingeschnitten und passt damit nicht mehr zum Rest seines Arms.

Der Youtuber bereitet sich vor jedem Versuch mehrere Sekunden vor, bindet sich beispielsweise die Augenbinde um. So etwas macht kein anderer Challenge Runner, da es die Konzentration stört und bei zehntausenden Versuchen viel zu viel Zeit kosten würde.

Satire oder reiner Betrug? Bei WorldGames fällt auf, dass er in all seinen Video eine sehr trockene Form des Humors zeigt und sich abseits der "Closed Eye-Challenge" eher auf scherzhafte Weise mit Geometry Dash auseinandersetzt.

Es könnte also durchaus sein, dass er sich mit den Clips einen Witz erlauben wollte, der letztendlich zu ernst genommen wurde. Und den Witz hätte er dann jetzt auch schon ein ganzes Weilchen erzählt. Vor einem überraschend großen Publikum.