Im PlayStation Store könnt ihr jetzt 12 Monate PS Plus zum halben Preis bekommen, also für 29,99 Euro statt 59,99 Euro. Damit zahlt ihr pro Monat nur noch rund 2,50 Euro. Zum Vergleich: Das Monatsabo von PlayStation Plus kostet normalerweise 8,99 Euro. Allerdings gilt das Angebot nicht für alle, sondern nur für diejenigen ohne aktives Abo. Der Deal läuft noch bis zum 19. Dezember. Hier findet ihr ihn:

Was bietet PlayStation Plus?

1. Online-Multiplayer: PS Plus ist ein Abo-Service, der in erster Linie für den Online-Multiplayer benötigt wird. Ohne Abo bleibt ihr also in den allermeisten Spielen auf den Singleplayer oder den lokalen Multiplayer beschränkt.

2. Monatlich kostenlose Spiele: Jeden Monat bekommt ihr ohne zusätzliche Kosten Spiele, die ihr so lange nutzen könnt, wie euer Abo dauert. Unterbrecht ihr euer Abo und setzt es später wieder fort, stehen euch auch alte Spiele wieder zur Verfügung. Es gibt mindestens zwei PS4-Spiele pro Monat, seit Erscheinen der PS5 ist in der Regel aber auch noch ein PS5-Titel dabei. Diesen Monat ist die Liste besonders lang, weil Sony sogar noch PSVR-Spiele obendrauf gelegt hat:

Godfall Challenger Edition (PS4 & PS5)

Mortal Shell (PS4)

LEGO DC Super Villains (PS4)

The Persistence (PS4)

The Walking Dead: Saints & Sinners (PSVR)

Until You Fall (PSVR)

3. Exklusive Rabatte: Bei Sales im PS Store bekommt man mit dem PS-Plus-Abo oft einen zusätzlichen Rabatt auf bestimmte Spiele und kann so besonders günstige Schnäppchen machen. Hin und wieder gab es auch schon Sales, in denen Plus-Mitglieder generell den doppelten Rabatt bekommen haben.

4. Cloud Saves: Mit PS Plus bekommt ihr bis zu 100 GB Speicherplatz in der Cloud, um eure Spielstände zu speichern. So sind sie stets sicher und ihr könnt das Spiel bei Bedarf auch von einer anderen Konsole aus forsetzen.

5. Share Play: Mit Share Play könnt ihr gemeinsam online spielen, als würdet ihr euch im selben Raum befinden. Ihr könnt also auch in Singleplayer-Spielen die Kontrolle abgeben, selbst dann, wenn die andere Person das betreffende Spiel gar nicht besitzt. Mehr dazu erfahrt ihr auf Sonys Share-Play-Infoseite.