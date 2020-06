The Last of Us 2 erscheint zwar erst am 19. Juni 2020, die komplette (englische) Trophäen-Liste ist aber bereits jetzt im Netz aufgetaucht. Die PS4-Trophys wurden zuerst von PSNP-User ziggypossum gepostet und später von Powerpyx aufgegriffen. Ihr findet die Liste bei uns unten im Artikel.

Was beim Blick auf die Trophys auffällt? Im Vergleich zum ersten The Last of Us ist es im Sequel wesentlich einfacher, an den begehrten Platin-Kelch zu gelangen. Aber auch im Vergleich zu anderen PS4-Exclusives wie God of War oder Horizon Zero Dawn scheint der Schwierigkeitsgrad der Trophäen in The Last of Us Part 2 wesentlich lockerer zu sein.

Darum ist Platin in The Last of Us 2 so leicht

Grund 1: TloU 2 hat keine Multiplayer-Trophäen mehr, schlicht und einfach, weil es gar keine Mehrspieler-Komponente im Sequel gibt.

Ein Nachfolger zu Factions war zwar ursprünglich geplant, wurde letztendlich aber wieder verworfen und könnte stattdessen als Standalone-Ableger erscheinen, weil sich die Entwickler auf die Singleplayer-Erfahrung konzentrieren wollten. Trophäen-Jäger wissen noch ganz genau, wie zeitaufwändig die Multiplayer-Errungenschaften im Vorgänger waren. Und genau das fällt jetzt weg.

Grund 2: Es gibt keine Schwierigkeitsgrad-Trophäen mehr. Im Vorgänger mussten wir The Last of Us 2 auf unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden beenden, um an den Platin-Kelch zu gelangen. Jetzt gibt es nur noch eine einzige Trophäe, die wir nach dem Beenden der Story freischalten. Ob wir dabei nun auf einfach, normal oder schwer gespielt haben, spielt dabei keine Rolle mehr.

Grund 3: The Last of Us 2 setzt stattdessen mehr auf Sammel-Trophäen, und die sind in der Regel eher einfach zu bekommen, weil wir bei der Sammelei spielerisch kaum gefordert werden.

Achtung, Spoiler: Die untere Trophäen-Liste verrät zwar keinerlei Story-Inhalte, offenbart aber einige Gameplay-Spoiler.

Alle Trophäen zu The Last of Us Part 2 für PS4 und wie man sie bekommt

Platin: Every Last One of Them - Schalte alle Trophäen frei Gold: What I Had to Do - Schließe die Story ab Gold: Survival Expert - Lerne alle Skilltree-Upgrades Gold: Arms Master - Vollständiges Upgrade jede Waffe Gold: Archivist - Finde alle Artefakte und Tagebuch-Einträge Gold: Master Set - Finde alle Sammelkarten Gold: Numismatist - Finde alle Münzen Gold: Prepared for the Worst - Find alle Werkbänke Silber: Mechanist - Upgrade eine Waffe vollständig Silber: Specialist - Upgrade einen Zweig des Skilltrees vollständig Silber: Safecracker - Schließe alle Safes auf Silber: Sightseer - Besuche jeden Ort in Downtown Seattle Silber: Journeyman - Finde alle Trainingshandbücher Silber: Survival Training - Lerne alle 25 Skilltree-Upgrades Silber: High Caliber - Finde alle Waffen Silber: In the Field - Finde 12 Werkbänke Bronze: Tools of the Trade - Crafte jedes Item Bronze: Tinkerer - Upgrade eine Waffe Bronze: Apprentice - Lerne ein Skilltree-Upgrade Bronze: Starter Set - Finde 5 Sammelkarten Bronze: Mint Condition - Finde 5 Münzen Bronze: Versteckte Trophäe - ??? Bronze: Versteckte Trophäe - ??? Bronze: Versteckte Trophäe - ??? Bronze: Relic of the Sages - Finde das seltsame Artefakt Bronze: So Great and Small - Finde den gravierten Ring

Lohnt sich der Kauf von The Last of Us 2?

Das Embargo zu The Last of Us 2 ist mittlerweile gefallen. Im GamePro-Test verraten wir euch, warum Naughty Dogs neuestes Spiel nicht nur ein packendes Action-Adventure ist, sondern auch die Messlatte für Storytelling in Blockbuster-Games ein gewaltiges Stück nach oben setzt:

Wie steht ihr zu Trophäen? Werdet ihr sie in The Last of Us 2 sammeln, oder schaltet ihr die Benachrichtigungen vielleicht sogar aus, um euch voll und ganz auf die Story des Spiels konzentrieren zu können? Schreibt es uns in den Kommentaren!