Die 13 hübschesten Titel für die Nintendo Switch: An diesen Spielen können wir uns nicht sattsehen

Pokémon Karmesin & Purpur hat viele Fans in Sachen Optik enttäuscht. Die offene Spielwelt, die in 3D-Grafik dargestellt wird, erscheint leer sowie textur- und detailarm. Dagegen gibt es auf der Nintendo Switch viele Titel, die richtig hübsch aussehen. Einige, die uns besonders begeistert haben, wollen wir euch hier vorstellen.

Dabei handelt es sich nicht unbedingt um Grafikkracher, sondern in den meisten Fällen um Titel, die uns mit ihrem Stil voll in ihren Bann gezogen haben. Hier stellen wir euch 13 Spiele vor, an denen wir uns nicht sattsehen können. Dabei beschränken wir uns übrigens nicht auf Exklusivtitel.

4:23 Zelda: Links Awakening - Overview-Trailer bereitet euch aufs Remake vor

Veröffentlichung (Switch): 2019

2019 Genre: Action-Adventure

Das Remake von Zelda: Link's Awakening ist ein richtig gutes Beispiel für eine gelungene Neuauflage, die einen 2D-Klassiker in die dritte Dimension bringt. Der Stil, der dafür gewählt wurde, ist richtig niedlich und fängt den Charme des Originals, das für den Game Boy erschienen ist, perfekt ein. Während die Optik rundumerneuert wurde, bleibt spielerisch das meiste beim Alten.

Falls ihr übrigens Zelda: Breath of the Wild in dieser Liste vermisst, sei gesagt: Natürlich handelt es sich beim neuesten Franchise-Ableger um einen sehr hübschen Open World-Titel, unsere Wahl ist aber trotzdem auf Link's Awakening gefallen, das uns einfach stilistisch noch ein wenig besser gefällt.

Luigi’s Mansion 3

8:46 Luigis Mansion 3 - Testvideo zum Wohlfühlgrusel auf der Switch

Veröffentlichung (Switch): 2019

2019 Genre: Action-Adventure

Luigi's Mansion 3 kreiiert perfekten "Cozy-Grusel" für die Switch. Der Exklusivtitel entführt uns in eine Spukvilla, die wir am liebsten selbst erkunden würden. Dabei verlassen wir das bunt fröhliche Mario-Terrain und erleben eine ganz eigene Optik, mit klassischen Gruselhaus-Elementen, wie geheimnisvoll schimmernden Geistern und stimmungsvoller Beleuchtung.

Aber trotzdem ist auch viel Niedliches dabei, wie etwa der Gespensterhund. Durch den süßen und weichen Grafikstil kommt eine perfekte Mischung aus gemütlich und unheimlich zustande. Zudem ist das Mimik- und Gestenspiel des schreckhaften Protagonisten einfach richtig gut getroffen. Spielerisch erwarten euch im Abenteuer mit Marios Bruder sowohl Kämpfe als auch Rätsel.

Xenoblade Chronicles 3

1:01 Xenoblade Chronicles 3-Trailer befeuert unsere Vorfreude auf die Open World

Veröffentlichung (Switch): 2022

2022 Genre: Action-Rollenspiel

Xenoblade Chronicles 3 zeigt eindrucksvoll, wie schön und grafisch hochwertig eine Open World auf der Switch aussehen kann: beeindruckend weite Bergpanoramen, ein Wasserfall, der sich in einen Fluss ergießt, Ebenen von wüstenartig bis baumreich. Das Spiel kann zudem mit einer Vielzahl von bombastischen Cutscenes aufwarten. Das Action-RPG versetzt uns in eine kriegsgebeutelte Zukunftswelt und bietet taktisch fordernde Kämpfe. Wollt ihr mehr erfahren? Hier geht es zu unserem Test.

Mario Odyssey

7:32 Super Mario Odyssey - Gameplay-Trailer zeigt neue Welten, Minispiele, “Crazy Cap Stores” & mehr

Veröffentlichung (Switch): 2017

2017 Genre: Jump&Run

Super Mario Odyssey ist einfach ein quietschbuntes Gute-Laune-Spiel und im hübschen 3D-Stil schauen wir da einfach gerne zu. In der Welt, die Mario auf seinem Abenteuer durchquert, zeigt sich die Liebe zum Detail an allen Ecken und Enden. Auch die Animationen können sich sehen lassen und sorgen dafür, dass der Klempner in diesem Ableger richtig ausdrucksstark wirkt.

Hades

1:32 Hades kommt im Herbst aus dem Early Access & erscheint auch für Switch

Veröffentlichung (Switch): 2020

2020 Genre: Action-RPG

Hades wählt einen ganz anderen Stil als die bisher genannten Spiele auf dieser Liste. Der Titel setzt auf Comic-Optik. Die griechische Unterwelt, durch die wir uns in der isometrischen Perspektive schnetzeln, ist jedoch extrem detailliert und stimmungsvoll gestaltet. Auch die Charaktere, die wir auf dieser Reise treffen, wirken richtig markant.

Bei Hades handelt es sich um ein besonders motivierendes Roguelite, das sich nicht nur Genre-Fans anschauen sollten. Es überzeugt mit einer fesselnden Story und abwechslungsreichen Kämpfen.

Bei den Game Awards wurde ein zweiter Teil angekündigt:

Octopath Traveler

4:35 Project Octopath Traveler - Gameplay-Trailer zum JRPG zeigt Kampfsystem, Gratis-Demo ab sofort spielbar

Veröffentlichung (Switch): 2018

2018 Genre: Rollenspiel

Octopath Traveler steht auf dieser Liste eigentlich für eine ganze Reihe von Spielen, die im HD-2D-Stil (eine Mischung aus HD-Texturen und Pixelgrafik) designt sind. Der Artstyle ist so reizvoll, weil er Oldschool-Feeling mit modernen Akzenten verbindet und damit Nostalgier*innen sowie neue Spielende abholen kann. Zudem sind auch die Gebiete in Octopath Traveler so fantasievoll gestaltet, dass wir uns gerne auf einen längeren Abstecher in die Welt entführen lassen. Ganz egal, ob tiefer Wald oder gemütliches Dorf, die Landschaften sind richtig abwechslungsreich und bieten viel fürs Auge.

In diesem JRPG erleben wir übrigens gleich acht Geschichten und Kämpfe, die uns taktisch fordern.