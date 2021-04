Das sind alle 138 PlayStation-Spiele, die Sony bald endgültig löschen wird

Im Sommer schließt der Playstation Store auf drei Systemen seine digitalen Pforten. Die Seite VGC hat sich die Arbeit gemacht und alle Spiele gezählt, die im Anschluss nicht mehr verfügbar sind. Das Ergebnis ist erschreckend: über 2.000 Titel sind für Playstation-Spieler:innen nicht mehr erhältlich. Noch schlimmer ist jedoch, dass 138 Spiele nirgendwo mehr gekauft werden können.

Zur Erinnerung: Am 2. Juli schließt der Playstation Store auf der PS3 und der PSP. Am 27. August folgt dann die PS Vita. Vorerst könnt ihr eure gekauften Titel weiterhin herunterladen, aber keine neuen Spiele kaufen. Das führt zu einem so noch nie dagewesenen Problem: Auf einen Schlag verschwinden tausende Spiele von Playstation-Systemen und mehr als hundert sogar komplett von der Bildfläche.

Playstation Store: Ladenschluss killt digitale Games

Über 2.000 Spiele nicht mehr auf Playstation erhältlich: Laut den Berechnungen von VGC werden im Sommer rund 2.200 Titel für alle Playstation-Spieler:innen unzugänglich. Manche dieser Spiele werden damit quasi auf Konsolen zu Xbox-Exlusives, wie etwa Beyond Good & Evil HD. Bei den Zahlen handelt es sich um Schätzungen, da sie teilweise auf alten Daten beruhen. So setzt sich die Ziffer zusammen:

ungefähr 630 digital erhältliche Spiele für die Vita

ungefähr 730 digital erhältliche Spiele für die PS3

eine geringe Zahl an digital erhältlichen Spielen für die PSP

293 PlayStation-Minis

336 PS2-Classics

ungefähr 260 PS1-Classics (hauptsächlich auf PSP und PS Vita)

138 Titel vorerst komplett verschwunden: Von diesen rund 2.200 Spielen werdet ihr 138 Titel bald nirgendwo mehr kaufen können, weder digital noch auf physischen Datenträgern. Die ganz großen Namen finden sich darunter natürlich nicht, aber tragisch ist die Situation trotz allem. Dabei sind zum Beispiel Infamous: Festival of Blood, PixelJunk Racers und MotorStorm RC.

PSP

101-in-1 Megamix

Ape Quest

Armored Core: Last Raven Portable

Armored Core: Silent Line Portable

Armored Core 3 Portable

Beats

Black Rock Shooter - The Game

Brandish: The Dark Revenant

Carnage Heart EXA

Cho Aniki Zero

Cladun: This is an RPG!

Creature Defense

Crimson Room: Reverse

Dissidia 012 Prologus: Final Fantasy

Go! Puzzle

Gravity Crash Portable

Hot Shots Shorties Blue Pack

Hot Shots Shorties Green Pack

Hot Shots Shorties Red Pack

Hot Shots Shorties Yellow Pack

I am an Air Traffic Controller Airport Hero Tokyo

Kurulin Fusion

LocoRoco: Midnight Carnival

NeoGeo Heroes: Ultimate Shooting

No Heroes Allowed!

Numblast

Patchwork Heroes

Piyotama

Savage Moon: The Hera Campaign

Super Stardust Portable

Susume Tactics!

Talkman Travel: Paris

Talkman Travel: Rome

Talkman Travel: Tokyo

Thexder Neo

PS3

Armageddon Riders

Blast Factor

Bomberman Ultra

Carnivores: Dinosaur Hunter HD

Catan

Comet Crash

Crash Commando

Datura

Eat Them!

Echochrome II

Funky Lab Rat

Hamster Ball

High Stakes on the Vegas Strip: Poker Edition

High Velocity Bowling

Infamous: Festival of Blood

Kung-Fu Live

The Last Guy

Legasista

Linger in Shadows

Lumines Supernova

Magic Orbz

Magus

Novastrike

PixelJunk 4am

PixelJunk Racers

Planet Minigolf

Punisher: No Mercy

Rain

Savage Moon

Spelunker HD

Super Rub a Dub

Supersonic Acrobatic Rocket-Powered Battle-Cars

Tales from Space: About a Blob

Trash Panic

Wakeboarding HD

PS Vita

Battle Rockets

Bodycheck

Boss!

Breakquest Extra Evolution

Chronovolt

Coconut Dodge Revitalised

Die!Die!Die!

Earth Defense Force 2017 Portable

Ecolibrium

Floating Cloud God Saves the Pilgrims HD!

Flying Hamster HD

Frobisher Says!

Furmins

The HD Adventures of Rotating Octopus Character

Indoor Sports World

Jungle Rumble Freedom Happiness and Bananas

Kilka Card Gods

Knobswitch

Lemmings Touch

Let's Fish! Hooked On

Licky The Lucky Lizard Lives Again

Magical Beat

Malicious Rebirth

Maliya

Men's Room Mayhem

Monsterbag

Murasaki Baby

Nekoburo Cats Block

Ninja Usagimaru: Two Tails of Adventure

Open Me!

Orgarhythm

Pinball Heroes Complete

PlayStation Vita Cliff Diving

PlayStation Vita Fireworks

PlayStation Vita Table Soccer

PulzAR

Puzzle by Nikoli V Slitherlink

Puzzle by Nikoli V Sudoku

Reel Fishing Masters Challenge

Ring Run Circus

Run Like Hell!

Sketchcross

Sokoban Next

Squares

Stardrone Extreme

Stranded a Mars Adventure

Sumioni: Demon Arts

Super Stardust Delta

Surge Deluxe

Table Ice Hockey

Table Mini Golf

Table Top Racing

Table Top Tanks

The Hungry Horde

TXK

Vitamin Z

Z-Run

PS3 und PS Vita

Bentley's Hackpack

Big Sky Infinity

Deathmatch Village

Doctor Who: The Eternity Clock

Foosball 2012

Germinator

Gravity Crash

Motorstorm RC

Ms Germinator

Murasaki Mist Akara's Journey

When Vikings Attack!

Die PS3, PS Vita und PSP waren tolle Systeme für Rollenspiele, vor allem aus Japan. Viele der JRPGs sind bald auf keinem Playstation-System mehr digital erhältlich. Und einige gehören zu den 138 Games, die ihr nirgendwo mehr kaufen könnt. Wenn auch ihr RPG-Fans seid, gibt es eine Liste mit allen Rollenspielen, die exklusiv in einem oder mehreren der PS Stores erhältlich sind. Darunter befinden sich Klassiker wie Final Fantasy Tactics, Suikoden II und Valkyria Chronicles 2.

