1TB Speicherkarte für Switch & Steam Deck im Angebot: Vergesst all eure Speicherplatzsorgen!

Mit der SanDisk Ultra MicroSD 1 TB könnt ihr jetzt günstig den Speicher eurer Nintendo Switch oder eures Steam Decks beträchtlich erweitern.

Bei Cyberport könnt ihr jetzt die 1 TB große und gut für Nintendo Switch und Steam Deck geeignete MicroSD-Speicherkarte SanDisk Ultra A1 günstig im Sonderangebot bekommen: Ihr bezahlt nur noch 79,90€ (UVP: 219,99€), der Versand ist kostenlos. So günstig könnt ihr die Speicherkarte laut Vergleichsplattformen gerade nirgendwo sonst bekommen. Dieser Link bringt euch zum Deal:

Das Angebot ist Teil der aktuellen CyberDeals bei Cyberport, die noch bis Mittwoch laufen, sofern sie nicht vorher ausverkauft sind. Zu den Highlights der Aktion gehören Laptops, Tablets, verschiedene iPhones und eine günstige JBL Bluetooth Soundbar. Die Übersicht über die Angebote findet ihr hier:

Wie gut ist die SanDisk Ultra für Switch & Steam Deck?

Die SanDisk Ultra MicroSD bekommt ihr mit einem Adapter geliefert, durch den ihr sie mit den verschiedensten Geräten nutzen könnt.

Mehr als schnell genug: Die SanDisk Ultra MicroSD Speicherkarten ist mit einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 150 MB/s mehr als schnell genug für Nintendo Switch und Steam Deck. Tatsächlich bietet sie damit mehr Geschwindigkeit, als die beiden Handhelds überhaupt ausnutzen können. Die Schreibgeschwindigkeit der SanDisk Ultra ist hingegen nicht sehr hoch. Das ist aber weniger wichtig, insbesondere auf der Switch, wo die Installationsgrößen der Spiele eher moderat sind.

Wie lange reicht der Platz? Zumindest auf Nintendo Switch dürftet ihr Mühe haben, die Speicherkarte voll zu bekommen, denn selbst große AAA-Titel brauchen hier zumeist nicht allzu viel Platz. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom liegt beispielsweise bei knapp 17 GB. Steam-Spiele können auch mal über 50 oder in Einzelfällen sogar über 100 GB groß sein, aber selbst hier solltet ihr mit 1 TB Speicher eine Weile auskommen.

Mehr darüber, worauf ihr beim Kauf einer MicroSD-Speicherkarte für Nintendo Switch achten solltet, könnt ihr in unserer Kaufberatung erfahren. Wenn ihr noch mehr günstige Sonderangebote rund ums Gaming finden wollt, könnt ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht vorbeischauen oder einen Blick auf diese Artikel werfen: