Läuft gerade Exklusiv: Star Trek: Across the Unknown im Test
Exklusiv: Star Trek: Across the Unknown im Test

54 Aufrufe

Exklusiv: Star Trek: Across the Unknown im Test

Peter Bathge, Christian Fußy
16.02.2026 | 17:30 Uhr

Nach 25 Jahren können wir die Ereignisse der TV-Serie Voyager neu schreiben. Und diesmal ist auf dem Weg nach Hause fast jedes Crew-Mitglied entbehrlich. Wer Fan von Star Trek Voyager ist, für den ist bei Across the Unknown Widerstand (fast) zwecklos. GameStars weltexklusiver Test vor Release erklärt, warum.

Zum schriftlichen Test der GameStar (Plus) kommt ihr außerdem hier.
zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Empfohlen
alle anzeigen
Exklusiv: Star Trek: Across the Unknown im Test Video starten   9:08

vor einer Stunde

Exklusiv: Star Trek: Across the Unknown im Test
Video-Tests

Video-Tests
1.001 Videos

Zum Kanal
Star Trek: Voyager - Across the Unknown

Star Trek: Voyager - Across the Unknown

Genre: Strategie

Release: 18.02.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Beliebt
alle anzeigen
Nach Cronos und Silent Hill 2 Remake: Bloober setzt beliebte Horror-Reihe fort Video starten   2:21

vor einem Tag

Nach Cronos und Silent Hill 2 Remake: Bloober setzt beliebte Horror-Reihe fort
Crimson Desert könnte absolut FANTASTISCH werden! Video starten   20:47

vor 2 Tagen

Crimson Desert könnte absolut FANTASTISCH werden!
Sex Tape - Cameron Diaz und Jason Segel drehen einen Film Video starten   2:49

02.04.2014

Sex Tape - Cameron Diaz und Jason Segel drehen einen Film
Exklusiv: Star Trek: Across the Unknown im Test Video starten   9:08

vor 56 Minuten

Exklusiv: Star Trek: Across the Unknown im Test
Neue Spiele im Februar - Vorschau-Video für PC und Konsolen Video starten   36:27

vor 2 Wochen

Neue Spiele im Februar - Vorschau-Video für PC und Konsolen
Neues Cyberpunk-Spiel bietet dank Unreal Engine 5 Hammergrafik - und erscheint schon heute Video starten   10     2   2:01

17.07.2024

Neues Cyberpunk-Spiel bietet dank Unreal Engine 5 Hammergrafik - und erscheint schon heute
mehr anzeigen
Aktuell
alle anzeigen
In Assassins Creed Shadows können wir jetzt endlich manuell springen und damit an der Parkour Challenge teilnehmen Video starten   3:01

vor 32 Minuten

In Assassin's Creed Shadows können wir jetzt endlich manuell springen und damit an der Parkour Challenge teilnehmen
Exklusiv: Star Trek: Across the Unknown im Test Video starten   9:08

vor einer Stunde

Exklusiv: Star Trek: Across the Unknown im Test
Pokémon Pokopia: Dass Nintendo da nicht früher drauf gekommen ist Video starten   9:41

vor einer Stunde

Pokémon Pokopia: Dass Nintendo da nicht früher drauf gekommen ist
Die besten Stories schreibt das Spiel – dank euren Namen! Video starten   1:00:51

vor einem Tag

Die besten Stories schreibt das Spiel – dank euren Namen!
Nach Cronos und Silent Hill 2 Remake: Bloober setzt beliebte Horror-Reihe fort Video starten   2:21

vor einem Tag

Nach Cronos und Silent Hill 2 Remake: Bloober setzt beliebte Horror-Reihe fort
Toxische Liebe Diablo: Ist diese Beziehung noch zu retten? (mit Jessirocks) Video starten   1:12:38

vor einem Tag

Toxische Liebe Diablo: Ist diese Beziehung noch zu retten? (mit Jessirocks)
Pokopia in 64 Sekunden: Das erwartet euch beim neuen Pokémon-Ableger für Cozy-Fans Video starten   1:05

vor 2 Tagen

Pokopia in 64 Sekunden: Das erwartet euch beim neuen Pokémon-Ableger für Cozy-Fans
Crimson Desert könnte absolut FANTASTISCH werden! Video starten   20:47

vor 2 Tagen

Crimson Desert könnte absolut FANTASTISCH werden!
Banger oder Bruchlandung: Zwischen God of War Remake und der großen PlayStation-Leere Video starten   55:50

vor 2 Tagen

Banger oder Bruchlandung: Zwischen God of War Remake und der großen PlayStation-Leere
Wir haben das LEGO-Evoli gebaut und stellen euch das neue Pokémon-Set vor Video starten   0:45

vor 3 Tagen

Wir haben das LEGO-Evoli gebaut und stellen euch das neue Pokémon-Set vor
Kingdom Come Deliverance: Current Gen-Version für PS5 und Xbox Series enthüllt - und sie ist ab sofort verfügbar Video starten   1     1   1:38

vor 3 Tagen

Kingdom Come Deliverance: Current Gen-Version für PS5 und Xbox Series enthüllt - und sie ist ab sofort verfügbar
Die ersten 15 Minuten aus God of War: Sons of Sparta Video starten   4     2   15:35

vor 3 Tagen

Die ersten 15 Minuten aus God of War: Sons of Sparta
mehr anzeigen