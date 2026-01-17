Spiele-Sale bei MediaMarkt: 3 für 49€ mit PS5- & Switch-Hits an diesem Wochenende!

  • Anzeige

Nur noch an diesem Wochenende läuft bei MediaMarkt eine Aktion, durch die ihr drei Spiele für PS5, PS4 oder Nintendo Switch für zusammen 49€ bekommt! Wir zeigen euch die Highlights.

17.01.2026


Nur noch bis 9 Uhr am Montagmorgen läuft bei MediaMarkt der große Spiele-Sale, durch den ihr drei Spiele für PS5, PS4 und Nintendo Switch zusammen für nur 49€ abstauben könnt. Seit dem Start der Aktion am 1. Januar (wir hatten berichtet) hat sich die Spiele-Auswahl deutlich verändert. Manche Titel sind ausverkauft, andere neu hinzugekommen. Deshalb haben wir in diesem Artikel noch einmal 10 Highlights herausgesucht. Die komplette Übersicht findet ihr hier:

Die Aktion ist übrigens Teil eines größeren MediaMarkt-Sales, der ebenfalls am Montagmorgen endet und durch den ihr euch auch noch viele weitere Sonderangebote vom OLED 4K-Fernseher über diverse günstige Handys bis hin zur PS5-Konsole schnappen könnt. Dieser Link bringt euch zur Übersicht über den gesamten Sale:

3 Spiele für 49€: Das sind die aktuellen Top-Deals der MediaMarkt-Aktion!

Video starten 1:43 Die Hobbit-Sim Tales of the Shire zeigt das Leben im Auenland

Veränderungen in der Spiele-Auswahl gibt es vor allem unter den Switch-Titeln. Unter diesen sind einige der besten Angebote wie beispielsweise der Exklusivhit Splatoon 2 leider inzwischen ausverkauft, dafür sind hier aber auch die meisten neuen Spiele hinzugekommen. Unter anderem ist jetzt das erst im letzten Sommer erschienene Herr der Ringe-Spiel Tales of the Shire dabei, das einzeln bei MediaMarkt aktuell 39,99€ kostet.

Hier nun also unsere aktualisierte Liste mit zehn Highlights der Aktion, die ihr zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels noch bekommen könnt:

Natürlich gilt auch für die Spiele auf der neuen Liste: Die Top-Angebote könnten schon vor dem Ende des Sales am Montagmorgen ausverkauft sein. Ihr solltet daher besser nicht bis zur letzten Minute warten.

