Auf diese 3 Anime-Serien freue ich mich im Januar besonders – Und keiner von ihnen ist ein Isekai!

Jede Anime-Saison ist vollgepackt mit neuen Serien, Filmen, zusätzlichen Staffeln und sogar Special-Folgen. Dabei erscheinen monatlich auch immer so viele neue Isekai-Serien, dass sich immer mehr Zuschauer und Zuschauerinnen mittlerweile etwas anderes als ein “Wiedergeboren in einer anderen Welt”-Setting wünschen.

Der Januar 2025 bleibt zwar ebenfalls nicht vom Isekai-Genre nicht verschont, aber Anime-Fans dürfen sich auf einige vielversprechende Newcomer zum Start des Jahres freuen, die ausnahmsweise nichts mit dem übersättigten Fantasy-Genre zu tun haben.

Hier stelle ich euch drei Anime-Serien vor, die ihr unbedingt auf dem Schirm haben solltet und zusätzlich empfehle ich euch zwei nennenswerte Serien, die im Januar eine zweite Staffel oder eine Fortsetzung bekommen!

Sakamoto Days

Releasedatum: 11. Januar 2025 (Erste Hälfte), Juli 2025 (Zweite Hälfte)

11. Januar 2025 (Erste Hälfte), Juli 2025 (Zweite Hälfte) Genre: Action, Komödie

Action, Komödie Episodenanzahl: 22 Folgen aufgeteilt in zwei Staffel-Hälften

22 Folgen aufgeteilt in zwei Staffel-Hälften Streamingdienst: Netflix

Netflix Synchro: Japanische Original-Sprachausgabe mit deutschen Untertiteln

Worum geht es in Sakamoto Days? Der Auftragsmörder Taro Sakamoto hat sich aus dem Geschäft zurückgezogen, nachdem er sich in seine Frau Aoi verliebt hatte. Heute ist er Ladenbesitzer und kümmert sich um seine Familie. Nach all den Jahren hat er einige Kilos zugenommen und ist auch generell ruhiger geworden.

Aufgrund seiner Vergangenheit als Auftragsmörder trachten ihn nun mehrere alte Bekannte nach dem Leben und machen ihm den Alltag schwer. Trotz seiner veränderten Figur hat Sakamoto viele seiner tödlichen Fähigkeiten behalten und verwandelt sich im Kampf sogar manchmal wieder in seine Topform zurück. Zusammen mit Shin Asakura, einem ehemaligen Killer mit der Fähigkeit, Gedanken zu lesen, schützen die beiden Sakamotos friedliches Familienleben.

Sakamoto Days ist eigentlich ein Action- und Shonen-Anime, der aber mit einer Brise Humor für einige Lacher sorgen kann und auch in puncto Atmosphäre an One Punch Mans abwechslungsreiche Balance aus epischer Action und witzigen Momenten erinnert.

Auch das verantwortliche Animationsstudio TMS Entertainment scheint eine gute Wahl für die kommende Anime-Adaption zu sein, da sie auch an den Detektiv Conan-Filmen, der Kampfsport-Serie Baki und sogar Slice of Life-Animes wie Fruits Basket gearbeitet haben. TMS Entertainment ist also mit dem Mix aus alltäglichen ruhigen Settings und abgedrehter Action sehr vertraut.

Medalist

Releasedatum: 5. Januar 2025

5. Januar 2025 Genre: Drama, Sport, Psychological

Drama, Sport, Psychological Episodenanzahl: 13 Episoden

13 Episoden Streamingdienst: Vermutlich Crunchyroll

Vermutlich Crunchyroll Synchro: Japanische Original-Sprachausgabe mit deutschen Untertiteln

Worum geht es in Medalist? Im Mittelpunkt der Geschichte von Medalist befinden sich der ehemalige Eiskunstläufer Tsukasa Akeuraji und die 11-jährige Inori Yuitsuka, die davon träumt, eine weltklasse Eiskunstläuferin zu werden.

Obwohl Tsukasa seinen eigenen Traum als erfolgreicher Eiskunstläufer bereits aufgegeben hat, verändert sich seine Welt komplett, als er auf das junge Mädchen Inori trifft. Im Gegensatz zu ihm tut Inori trotz ihrer Schusseligkeit alles, um auch nur für kurze Zeit auf dem Eis stehen zu können. Auch wenn niemand sie bei ihrem Traum unterstützt, ihre Mutter und Lehrer nicht an sie glauben und sogar ihre Klassenkameraden*innen sie deswegen hänseln.

Als Tsukasa sieht, wie mühelos und elegant das kleine Mädchen sich auf dem Eis bewegen kann, wird ihm eine Sache klar: Er wird persönlich dafür sorgen, dass Inoris Traum Wirklichkeit wird und als ihr Coach an ihrer Seite sie unterstützen.

Crunchyroll hat angekündigt, den Manga von Medalist auch hierzulande auf Deutsch zu veröffentlichen, bisher sind drei Bände verfügbar. Das bedeutet, dass der Streaming-Anbieter bereits die Lizenz für die Serie besitzt und es höchstwahrscheinlich einen Simulcast auf Crunchyroll zum Start der Anime-Serie geben wird.

Myki Trieu Als eingefleischter Anime-Fan und jemand, der bereits von den Unmengen von Isekai-Serien jeden Monat seit Jahren erschlagen wird, freue ich mich immer wieder auf etwas Abwechslung – und diese Season hat einige Serien im Bereich Romanze. Komödie und Action zu bieten, die ausnahmsweise nicht ins Isekai-Genre fallen!



Natürlich sind beliebten Serien wie "Die Tagebücher der Apothekerin", "Dr. Stone Season 4" und "Solo Leveling Staffel 2" nach wie vor auf meiner Watch-Liste, aber besonders freue ich mich auf ganz bestimmte Newcomer in dieser Season.

Sport-Anime wie diese haben in der Vergangenheit immer wieder gezeigt, wie fantastisch und inspirierend die Geschichten der einzelnen Protagonisten in einem solchen Setting sein können. Von Haikyuu, das viele Zuschauer*innen zum Volleyballspielen inspiriert hat, über Blue Lock, das dem japanischen Team zum Sieg bei der FIFA WM 2022 verholfen hat, bis hin zu Captain Tsubasa, der die Herzen vieler deutscher Anime- und Fußballfans erobert hat, gibt es mittlerweile viele nennenswerte Sport-Animes mit fesselnden Geschichten.

Der Manga über Medaillengewinner ist seit seiner Veröffentlichung einer der beliebtesten Sport-Mangas von Kodansha und könnte auch bei Anime-Fans ein großer Erfolg werden. Da es sich um eine dramatische und psychologische Serie handelt, sollten wir alle ein paar Taschentücher für potenzielle Tränen bereithalten.

Zenshu

Releasedatum: 5. Januar 2025

5. Januar 2025 Genre: Komödie, Romanze

Komödie, Romanze Episodenanzahl: Noch unbekannt

Noch unbekannt Streamingdienst: Crunchyroll

Crunchyroll Synchro: Japanische Original-Sprachausgabe mit deutschen Untertiteln

Worum geht es in Zenshuu? Nachdem Natsuko Hirose ihren Hochschulabschluss macht, beginnt sie ihre Karriere als Animatorin. Ihr Talent für Animationen entwickelt sich schnell weiter und sie wird in kürzester Zeit Regisseurin in der Anime-Industrie.

Ihr erster Anime wird zu einem großen Hit und sie gilt als Genie. Ihr nächstes Animations-Projekt soll eine Liebeskomödie sein, die sich rund um die erste Liebe dreht. Dummerweise war Natsuko noch nie in ihrem Leben verliebt und hat auch kaum ein Verständnis, wenn es um das Konzept von Liebe geht.

Sie befindet sich in einer Zwickmühle und scheint keine Möglichkeit zu haben, das Storyboard für ihren anstehenden Film anzufertigen. Natsuko muss also einen Weg finden, ihre Blockade zu lösen und zu lernen, was es heißt, verliebt zu sein.

Zenshuu scheint eine interessante Geschichte darüber zu erzählen, wie die Protagonistin der Story aus sich herauskommen und sich mit Dingen befassen muss , die sie nicht kennt. Außerdem ist diese Anime-Serie ein Original des Animationsstudio Mappas (Jujutsu Kaisen, Attack on Titan und Chainsaw Man) und basiert dadurch auf keinem Manga oder einem Light Novel. Fans können also bereits von diesem Anime epische Animationen, passend zur Thematik von Zenshuu gehört, erwarten.

Disclaimer: Das Animationsstudio Mappa stand schon öfter in der Vergangenheit unter anderem für ihre Arbeit an Jujustu Kaisen, Attack on Titan, Chainsaw Man und anderen Serien in der starken Kritik. Mitarbeiter*innen des Studios haben im Jahr 2023 zudem lautstark ihre Unzufriedenheit über das Arbeitsklima geäußert, die zu Schäden in ihrer mentalen Gesundheit geführt haben.

Zwei nennenswerte Fortsetzungen, die ihr unbedingt im Auge behalten oder nachholen solltet

Zusätzlich zum Start des neuen Jahres gibt es natürlich auch einige Fortsetzungen zu bestehenden Serien und zwei davon möchte ich euch gerne ans Herz legen: Die Tagebücher der Apothekerin Staffel 2 und Solo Leveling Season 2 - Arise from the Shadow.

Hier sind die Starttermine der zweiten Staffel beider Serien:

Solo Leveling: Arise from the Shadow startet am 5. Januar 2025

Die Tagebücher der Apothekerin Staffel 2 startet am 10. Januar 2025

Beide Serien werden wie ihre Staffel-Vorgänger auf Crunchyroll verfügbar sein. Eine deutsche Synchro der zweiten Staffel der beliebten Animes ist bisher noch nicht bekannt.

Während es MaoMao und Jinshi in der zweiten Staffel von “Die Tagebücher der Apothekerin” noch mehr mit Intrigen innerhalb des kaiserlichen Palastes zu tun haben, muss sich Jinwoo in “Solo Leveling: Arise from the Shadow”mit komplett neuen Gegner und seinen neuen Schatten-Fähigkeiten auseinandersetzen.

Welche Anime-Serien habt ihr auf dem Schirm für das Frühjahr 2025?