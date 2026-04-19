Fallout 4-Grafik aufs Maximum gebracht: So sieht das Endzeit-RPG mit 300 (!) aktivierten Mods aus

Dank der Amazon Prime-Serie erfreuen sich auch die aktuellen Fallout-Spiele wieder großer Beliebtheit. Ein Video zeigt, wie das Spiel mit hunderten aktivierten Mods aussehen kann.

Tobias Veltin
19.04.2026 | 18:33 Uhr

Fallout 4 erschien vor fast einem Jahrzehnt – dementsprechend viele Mods gibt es für das Endzeit-RPG. Fallout 4 erschien vor fast einem Jahrzehnt – dementsprechend viele Mods gibt es für das Endzeit-RPG.

Bethesdas Fallout 4 hat schon mehr als ein Jahrzehnt auf dem Buckel und ist aus heutiger Sicht technisch nicht mehr sonderlich beeindruckend. Wie bei anderen Bethesda-Spielen auch hat sich über die Jahre aber eine florierende Mod-Community entwickelt, die in Eigenregie zahlreiche Optimierungen für das Spiel gebastelt hat.

Demensprechend voll ist die Mod-Liste, die unter anderem für deutliche grafische Verbesserungen sorgen können. Wie es aussehen kann, wenn man Fallout 4 mit einer Vielzahl dieser Mods spielt, zeigt ein bereits im Januar veröffentliches Video des YouTube-Kanals Digital Dreams.

Schicke Beleuchtung, enttäuschender Regen

Hier sind laut Videobeschreibung über 300 (!) Mods aktiv, um das Maximum aus der Fallout 4-Grafik herauszuholen. Und das sieht dann so aus:

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Besonders beeindruckend sind unserer Meinung nach vor allem die Raytracingeffekte sowie die generelle Beleuchtung, die im Release-Fallout 4 ziemlich flach war. Der Regen kann dagegen weniger begeistern – dieser Ingame-Effekt ließ sich mithilfe von Mods offenbar nicht optimieren.

Dieser Artikel erschien bereits in einer früheren Version auf GamePro.de.

Wenn ihr möchtet, könnt ihr diesen Look übrigens auch in eurer PC-Version von Fallout 4 "nachbauen" – einen entsprechend leistungsfähigen Rechner natürlich vorausgesetzt. Digital Dreams hat einen Link zur Sammlung aller Mods geteilt, die in dem Video aktiv sind.

Next-Gen-Update verbessert Grafik spürbar

Mit den entsprechenden Mods ist Fallout 4 also schon seit längerer Zeit hübscher als im Normalzustand, aber auch auf offizieller Seite wurde hier mittlerweile nachgelegt.

Bethesda hat im Frühjahr 2024 ein umfangreiches Next Gen-Update für das Endzeit-Rollenspiel herausgebracht, das das Spiel dank neuer Grafikmodi sichtbar aufhübscht. Jedoch gab es damals auch mächtig Kritik aus der Modding-Community, denn ausgerechnet der Next-Gen-Patch sorgte bei gemoddeten Spielständen für Probleme.

Fallout 4 erschien im November 2015 für die PS4, Xbox One und den den PC. Es ist der bislang letzte große Singleplayer-Titel im beliebten Fallout-Universum, das durch die aktuell laufende Amazon Prime-Serie gerade einen zusätzlichen Popularitätsschub erfährt.

Nutzt ihr Mods bei Fallout 4? Wie ist die Grafik des Endzeit-RPGs eurer Meinung nach gealtert?

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Fallout 4

Genre: Rollenspiel

Release: 10.11.2015 (PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch 2)

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