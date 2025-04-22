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Faszination Weltuntergang: Warum spielen wir diese Spiele freiwillig?

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Faszination Weltuntergang: Warum spielen wir diese Spiele freiwillig?

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Lea Herfurtner, Michael Graf, Natalie Schermann
03.05.2026 | 08:00 Uhr

Nach einem harten Tag entspannen wir am liebsten beim Weltuntergang. Im neuen GameStar Talk klären wir mit einer Psychologin, warum das eigentlich so ist.

Wer kennt es nicht? Nach einem stressigen Alltag tauchen wir zur Entspannung am liebsten in Welten ab, die komplett am Abgrund stehen. Egal ob die surreale Bedrohung im Jubiläums-Hit Clair Obscure: Expedition 33, der ständige Überlebenskampf in The Last of Us oder die totale Verzweiflung in Papers, Please – Dystopien und Post-Apokalypsen üben eine gewaltige Faszination auf uns aus.

Doch warum flüchten wir uns freiwillig in spielbare Krisen, wenn sich die echte Welt ohnehin schon anstrengend genug anfühlt?

Genau diesem Paradoxon geht Moderatorin Lea im neuen GameStar Talk auf den Grund. Zusammen mit Micha Graf, Kollegin Natalie und der Psychologin Jolina Bering beleuchten wir den Reiz des dunklen Eskapismus. Jolina erklärt, wieso es uns psychologisch so guttut, im sicheren Rahmen unseres Wohnzimmers schwerwiegende moralische Entscheidungen zu treffen, und wie uns das virtuelle Überleben ein Gefühl von Kontrolle zurückgibt.

Wir diskutieren außerdem über unsere Liebe zur Ruinenromantik, klären, was es mit der berüchtigten „Klumpen-Wellen-These“ auf sich hat, und warum das absolute Chaos für viele paradoxerweise regelrecht "cozy" wirkt.

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