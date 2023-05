Nur diese 5 Spiele haben sich weltweit besser verkauft als Mario Kart 8

Mario Kart 8 zählt nicht nur zu den erfolgreichsten Switch-Spielen...

Mario Kart 8 erlebt dank der Deluxe-Version auf Nintendos Switch eine ungebrochene Erfolgssträhne. Der Fun-Racer fährt sich quasi konkurrenzlos in die Herzen von Millionen von Fans. Mario Kart 8 zählt aber nicht nur zu den erfolgreichsten Spielen auf der Nintendo Switch – die Verkaufszahlen können sich auch im plattformübergreifenden Vergleich weltweit sehen lassen. Nur fünf Titel überholen das Mario-Rennspiel noch.

Nintendo Switch-Spiele: Das sind die 10 Top-Seller

Darum geht's: Es kommt natürlich immer auf die Rechnung an. Aber dass sich Mario Kart 8 Deluxe ganz hervorragend verkauft, steht außer Frage. Jetzt wissen wir auch noch einmal genauer, wie viele Einheiten abgesetzt wurden. Nintendo hat nämlich die Top 10-Verkaufszahlen der Nintendo Switch-Spiele aktualisiert.

Sie sieht wie folgt aus:

Mario Kart 8 Deluxe ist damit zweifellos das erfolgreichste Nintendo Switch-Spiel aller Zeiten. Da dürfte wohl so schnell kein anderer Titel heran kommen. Zumindest nicht auf der Nintendo Switch. Auf anderen Plattformen gibt es aber durchaus einige Spiele, die sich noch besser verkauft haben.

Diese 5 Spiele haben sich weltweit und plattformübergreifend besser verkauft

Da geht noch mehr: Außerhalb des bahnbrechenden Switch-Erfolges von Mario Kart 8 Deluxe (zusammen mit der Wii U-Version Mario Kart 8 steht der Titel bei über 60 Millionen Verkäufen) gibt es noch ein paar andere, ähnlich erfolgreiche Spiele.

Da wäre zum einen natürlich Minecraft und das extrem erfolgreiche GTA 5. Aber auch aus eigenem Hause kommt die Konkurrenz für Nintendos Fun-Racer.

Das sind die Top 5 der erfolgreichsten Spiele ever (via Wikipedia):

Minecraft mit rund 283 Millionen GTA 5 mit rund 175 Millionen Tetris mit ungefähr 100 Millionen Wii Sports mit 82,9 Millionen PUBG mit 75 Millionen

Diese Auflistung dürfte wohl die wenigsten Menschen wirklich überraschen, die sich in den letzten Jahren mit der Welt der Videospiele auseinandergesetzt haben. Die genaue Reihenfolge bleibt aber spannend. Ebenso interessant wirkt, wie durchmischt das Ganze wirkt und wie unterschiedlich die Titel ausfallen.

Aber Vorsicht! Während es bei einigen Titeln wie PUBG und Wii Sports ziemlich genaue Angaben von den Entwicklerstudios oder Publishern gibt, handelt es sich bei anderen Zahlen nur um Annäherungen.

Beispielsweise bei Tetris: Die 100 Millionen entfallen allein auf die Tetris-Mobile-Version von EA und wurden in den Jahren 2005 bis 2010 erreicht. Mittlerweile dürfte die Zahl der kostenpflichtigen Downloads nochmal gestiegen sein und hier fehlen auch die vielen Gameboy-Verkäufe und sämtliche andere Fassungen.

Alles in allem könnte Tetris also gut und gerne auch noch viel weiter vorn in dieser Auflistung stehen. Es kommt eben ganz darauf an, wie genau jetzt gezählt und was alles mit einberechnet wird.

Welche Spiele davon habt ihr gekauft? Welchen Titel hättet ihr sonst noch in der Top 5 erwartet?