Pokémon Karmesin + Purpur schenken euch nur noch diese Woche ein seltenes Pokémon, das ihr regulär nicht fangen könnt - hier ist der Code

Ein neuer Geheimcode wurde veröffentlicht und schenkt euch nur in dieser Woche ein einzigartiges Pokémon.

Maximilian Franke
16.02.2026 | 13:22 Uhr

Nur noch in dieser Woche könnt ihr euch ein seltenes Pokémon per Geheimgeschenk schnappen.

Ihr könnt euch in Pokémon Karmesin und Purpur jetzt – und nur noch für wenige Tage – ein kostenloses Pokémon per Geheimcode sichern. Dabei handelt es sich um ein Hisui-Tornupto zur Feier der europäischen International Championships 2026.

Das ist der Geheimgeschenk-Code:

  • Code: EU1C26HEATWAVE
  • Geheimgeschenk: Hisui-Tornupto
  • Zeitlimit: nur bis 21. Februar 00:59 Uhr deutscher Zeit

Video starten 1:05 Pokopia in 64 Sekunden: Das erwartet euch beim neuen Pokémon-Ableger für Cozy-Fans

Was macht das Pokémon so besonders?

Das Pokémon ist eine Anlehnung an den Profi-Spieler Yuma Kinugawa, der damit zuletzt die lateinamerikanische Variante des Turniers für sich entscheiden konnte. Hisui-Tornupto wurde mit Pokémon-Legenden: Arceus eingeführt und ist regulär nicht in Karmesin und Purpur zu fangen.

Außerdem hat das Geheimgeschenk vom Typ Feuer/Geist auch einiges auf dem Kasten. Es kommt auf Level 50 und ist auf Spezial-Angriffe sowie Initiative trainiert. Außerdem kann es die Attacken Spukball, Hitzekoller, Hitzewelle und Eruption.

Das sind genau die Moves, mit denen Kinugawa den ersten Platz abgeräumt hat (via Pokémon.com)!

Hier seht ihr den glücklichen Gewinner und sein Hisui-Tornupto (Bild © The Pokémon Company) Hier seht ihr den glücklichen Gewinner und sein Hisui-Tornupto (Bild © The Pokémon Company)

Wie löst ich Geheimgeschenke ein?

Was sind Geheimgeschenke? Bei den Geheimgeschenken handelt es sich um Items oder Pokémon, die ihr mit der Zeit kostenlos einfordern könnt. Die Voraussetzungen und Aktionen, die damit verbunden sind, können vielfältig sein. Mal braucht ihr nur einen Code, mal gelten andere Voraussetzungen.

Folgt diesen Schritten, um ein Geheimgeschenk einzulösen:

  • Menü (X-Knopf)
  • PokéPortal
  • Geheimgeschenk
  • Geschenk empfangen (kommt auf die Art des Empfangens an)
  • Geheimgeschenk überprüfen
  • Per Internet empfangen
  • Per Seriencode empfangen
Ich hab 90 Minuten Pokémon Pokopia gespielt und bin mir sicher, dass nicht nur Animal Crossing-Fans hier ihren Spaß haben werden
von Maximilian Franke
Ich hab 90 Minuten Pokémon Pokopia gespielt und bin mir sicher, dass nicht nur Animal Crossing-Fans hier ihren Spaß haben werden
Pokémon Pokopia-Spielzeit - So lange soll uns das Nintendo Switch 2-Exclusive beschäftigen
von Linda Sprenger
Pokémon Pokopia-Spielzeit - So lange soll uns das Nintendo Switch 2-Exclusive beschäftigen
Die falsche Art von Sternchen: Starmie klingt in der französischen Pokémon-Vertonung anders wild
von Jusuf Hatic
Die falsche Art von Sternchen: Starmie klingt in der französischen Pokémon-Vertonung anders wild

Brauche ich Nintendo Switch Online dafür? Den Abo-Dienst Nintendo Switch Online benötigt ihr für die Geheimgeschenke nicht, aber logischerweise muss eure Konsole trotzdem mit dem Internet verbunden sein, denn sonst könnt ihr ja keine Daten empfangen. Außerdem muss die Funktion erst im Spiel freigeschaltet werden, was aber sehr früh passiert.

Was denkt ihr: Freut ihr euch über das neue Geheimgeschenk für Karmesin und Purpur?

Preisvergleich
Pokémon Karmesin & Purpur

Pokémon Karmesin & Purpur

Genre: Rollenspiel

Release: 18.11.2022 (Switch)

