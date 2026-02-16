Pokémon-Spieler zockt zum 1. Mal das 26 Jahre alte Pokémon Gelb und plötzlich sind alle Pokémon zum Käfersammler geworden

Diesen Käfersammler-Bug haben wir in Pokémon Gelb auf jeden Fall noch nie gesehen (Bild: reddit.com/user/neoorganik/).

Die gelbe Pokémon-Edition zählt zu den ersten Pokémon-Spielen und die waren deutlich instabiler und verbuggter als heutige Versionen. Das musste jetzt auch ein Spieler feststellen, der Pokémon Gelb zum allerersten Mal spielte. Dieser bekam nämlich direkt einen wirklich seltsamen Bug zu Gesicht.

Kurioser Bug verwandelt alle Pokémon der gelben Version in den Käfersammler

Auch neuere Pokémon-Teile kämpfen immer mal wieder mit dem einen oder anderen Fehler. In den ganz frühen Game Boy-Versionen war das alles aber noch auf einem ganz anderen Level, wenn wir nur mal an das legendäre MissingNo denken. Aber diesen Käfersammler-Bug hier kannten wir auch noch nicht.

Der Reddit-User neoorganik berichtet von seinem ersten Versuch, das 26 Jahre alte Pokémon Gelb zu spielen. Dabei handelt es sich um eine leicht veränderte und angepasste Special Edition der blauen und roten Edition, in der euch auf Schritt und Tritt ein Pikachu begleitet. Ein echter Klassiker, der sich beispielsweise ideal als Einstieg in die Reihe anbietet.

Aber der Einstieg ins Spiel wurde neoorganik alles andere als leicht gemacht, weil er direkt mit einem aberwitzigen Bug konfrontiert wurde, der den Begriff "Bug" (auf Deutsch: Käfer) auf die Spitze trieb. Innerhalb kürzester Zeit haben sich nämlich einfach alle Pokémon in den Käfersammler verwandelt – egal, ob es die eigenen oder die gegnerischen Pokémon waren.

Klingt komisch, ist aber so. Und sieht auch wirklich absurd aus, wie ihr hier sehen könnt:

Der Käfersammler ist ein spezialisierter Typ Pokémon-Trainer, den ihr in den allermeisten Teilen der Reihe recht früh antrefft. Er trainiert normalerweise die schwächeren Käfer-Pokémon und eignet sich dementsprechend als guter Einstiegsgegner. neoorganik war ihm offensichtlich noch nie begegnet, weil er ihn für einen Fischerjungen gehalten hat.

Der frischgebackene Pokémon-Spieler fragte auf Reddit, ob das normal für so ein altes Spiel sei, und er habe extra einige Screenshots angehängt, damit sich auch andere von diesem Fehler ein Bild machen können.

Der Fehler ließ sich allerdings auch einfach dadurch beheben, dass nicht gespeichert und das Spiel neu gestartet wurde. Danach lief alles wieder ganz normal. Es handelt sich also zum Glück nicht um ein dauerhaftes Problem.

In den Kommentaren amüsieren sich die allermeisten User natürlich auch über den kuriosen Bug und rätseln, wie er entstanden sein könnte. Womöglich hängt er mit der frisch ausgetauschten Batterie des Spiels oder den eventuell in Mitleidenschaft gezogenen Kontakten der Spiele-Kassette zusammen. Es kann aber auch einfach nur ein Glitch sein.

Wie findet ihr die wundersame Verwandlung aller Pokémon in einen Fischerjungen? Habt ihr das so auch schon einmal gesehen?