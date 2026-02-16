Pokémon-Spieler zockt zum 1. Mal das 26 Jahre alte Pokémon Gelb und plötzlich sind alle Pokémon zum Käfersammler geworden

Die allererste Pokémon-Generation hatte mit recht vielen Bugs zu kämpfen. Dieser hier wirkt besonders kurios.

David Molke
16.02.2026 | 18:33 Uhr

Diesen Käfersammler-Bug haben wir in Pokémon Gelb auf jeden Fall noch nie gesehen (Bild: reddit.comuserneoorganik). Diesen Käfersammler-Bug haben wir in Pokémon Gelb auf jeden Fall noch nie gesehen (Bild: reddit.com/user/neoorganik/).

Die gelbe Pokémon-Edition zählt zu den ersten Pokémon-Spielen und die waren deutlich instabiler und verbuggter als heutige Versionen. Das musste jetzt auch ein Spieler feststellen, der Pokémon Gelb zum allerersten Mal spielte. Dieser bekam nämlich direkt einen wirklich seltsamen Bug zu Gesicht.

Kurioser Bug verwandelt alle Pokémon der gelben Version in den Käfersammler

Auch neuere Pokémon-Teile kämpfen immer mal wieder mit dem einen oder anderen Fehler. In den ganz frühen Game Boy-Versionen war das alles aber noch auf einem ganz anderen Level, wenn wir nur mal an das legendäre MissingNo denken. Aber diesen Käfersammler-Bug hier kannten wir auch noch nicht.

Video starten 0:45 Wir haben das LEGO-Evoli gebaut und stellen euch das neue Pokémon-Set vor

Der Reddit-User neoorganik berichtet von seinem ersten Versuch, das 26 Jahre alte Pokémon Gelb zu spielen. Dabei handelt es sich um eine leicht veränderte und angepasste Special Edition der blauen und roten Edition, in der euch auf Schritt und Tritt ein Pikachu begleitet. Ein echter Klassiker, der sich beispielsweise ideal als Einstieg in die Reihe anbietet.

Aber der Einstieg ins Spiel wurde neoorganik alles andere als leicht gemacht, weil er direkt mit einem aberwitzigen Bug konfrontiert wurde, der den Begriff "Bug" (auf Deutsch: Käfer) auf die Spitze trieb. Innerhalb kürzester Zeit haben sich nämlich einfach alle Pokémon in den Käfersammler verwandelt – egal, ob es die eigenen oder die gegnerischen Pokémon waren.

Klingt komisch, ist aber so. Und sieht auch wirklich absurd aus, wie ihr hier sehen könnt:

Der Käfersammler ist ein spezialisierter Typ Pokémon-Trainer, den ihr in den allermeisten Teilen der Reihe recht früh antrefft. Er trainiert normalerweise die schwächeren Käfer-Pokémon und eignet sich dementsprechend als guter Einstiegsgegner. neoorganik war ihm offensichtlich noch nie begegnet, weil er ihn für einen Fischerjungen gehalten hat.

Der frischgebackene Pokémon-Spieler fragte auf Reddit, ob das normal für so ein altes Spiel sei, und er habe extra einige Screenshots angehängt, damit sich auch andere von diesem Fehler ein Bild machen können.

Der Fehler ließ sich allerdings auch einfach dadurch beheben, dass nicht gespeichert und das Spiel neu gestartet wurde. Danach lief alles wieder ganz normal. Es handelt sich also zum Glück nicht um ein dauerhaftes Problem.

In den Kommentaren amüsieren sich die allermeisten User natürlich auch über den kuriosen Bug und rätseln, wie er entstanden sein könnte. Womöglich hängt er mit der frisch ausgetauschten Batterie des Spiels oder den eventuell in Mitleidenschaft gezogenen Kontakten der Spiele-Kassette zusammen. Es kann aber auch einfach nur ein Glitch sein.

Wie findet ihr die wundersame Verwandlung aller Pokémon in einen Fischerjungen? Habt ihr das so auch schon einmal gesehen?

vor 32 Minuten

vor 6 Tagen

Mega-Glückspilz findet im Keller der Mutter eine noch eingeschweißte, rote Pokémon-Edition in perfektem Zustand, die 10.000 Dollar wert sein kann

vor 4 Wochen

"Der heilige Gral meiner Jugend" - Pokémon-Fan zeigt ultra-seltenes Mew auf seiner blauen Edition und jetzt gibt er alles, um es vor dem Batterietod zu retten

19.12.2025

Pokémon-Fan bestellt besonders gut erhaltene Gelbe Edition für 3.200 Euro - und der US-Zoll zerstört sie einfach

28.11.2025

'Ich hab Pokémon mein ganzes Leben falsch gespielt': Fan merkt erst nach 14 Jahren, dass er simple Mechanik falsch verstanden hat - und es kostete ihn sogar Legendarys
LEGO-Glückspilz bekommt von seiner Tante gleich 42 klassische Sets geschenkt und einige der Modelle sind schon einzeln über 250 Euro wert

vor 12 Minuten

LEGO-Glückspilz bekommt von seiner Tante gleich 42 klassische Sets geschenkt und einige der Modelle sind schon einzeln über 250 Euro wert
Hogwarts Legacy-Fan findet 3 Jahre nach dem Release unheimliches Halbblutprinz-Easter Egg, das wir selbst noch nicht kannten

vor 59 Minuten

Hogwarts Legacy-Fan findet 3 Jahre nach dem Release unheimliches Halbblutprinz-Easter Egg, das wir selbst noch nicht kannten
Neue Assassins Creed Shadows-Roadmap enthüllt - Diese neuen Inhalte sind bis März geplant   1  

vor einer Stunde

Neue Assassin's Creed Shadows-Roadmap enthüllt - Diese neuen Inhalte sind bis März geplant
