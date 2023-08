Grafik-Kracher von der gamescom: Diese 7 Trailer sind wirklich beeindruckend

Auf der gamescom 2023 gab es Spiele zu sehen, die grafisch beeindruckten.

Mit der Opening Night Live wurde die gamescom 2023 am vergangenen Dienstag offiziell eröffnet. Bei der knapp zwei Stunden langen Show wurden zahlreiche neue Trailer und Gameplay-Videos gezeigt. Und auch darüber hinaus sind im Rahmen der Messe neue Bewegtbilder zu Spielen veröffentlicht worden.

Da es nicht ganz einfach ist, bei der Menge an Inhalten den Überblick zu bewahren, haben wir für euch ein paar Highlights herausgepickt, sie sich besonders sehen lassen können. Ihr findet hier also die sieben, unserer Meinung nach grafisch beeindruckendsten Trailer, die in den letzten Tagen erschienen sind. Viel Spaß!

Black Myth: Wukong

2:25 Black Myth: Wukong zeigt mehr von seiner grafisch beeindruckenden Spielwelt und epische Bosse

Plattformen: PC, PS5, Xbox Series X/S

PC, PS5, Xbox Series X/S Releasetermin: 2024

2024 Entwickler: Game Science

Seit der Ankündigung 2020 sorgt Black Myth: Wukong vom chinesischen Entwickler-Studio Game Science regelmäßig für Aufsehen. Das liegt vor allem an der Grafikpracht des Action-RPGs, das 2024 erscheinen soll und sich den berühmten chinesischen Roman 'Die Reise nach Westen' als Vorbild nimmt.

Auf der gamescom gab es jetzt kaum neue Informationen zum Spiel, ein finales Releasedatum fehlt beispielsweise noch immer. Dafür wurde aber ein neuer Trailer veröffentlicht, der nicht nur die fantastische Grafik, sondern auch den hervorragenden Art-Style zeigt.

Crimson Desert

3:24 Crimson Desert - Neuer Gameplay-Trailer des Action-RPGs der Black Desert-Entwickler*innen

Plattformen: PC, PS5, Xbox Series X/S

PC, PS5, Xbox Series X/S Releasetermin: 2024

2024 Entwickler: Pearl Abyss

Crimson Desert ist der geistige Nachfolger des Sandbox-MMORPGs Black Desert Online, setzt allerdings auf eine Singleplayer-Erfahrung. Diese soll euch aber trotzdem jede Menge Freiheiten bieten, wie der neue gamescom-Trailer eindrucksvoll aufzeigt.

Die Spielwelt ist riesig und sieht wunderschön aus. Ihr könnt sie neben dem Pferd auch mit anderen Fortbewegungsmitteln wie beispielsweise Heißluftballons erkunden. Actionreiche Kämpfe gibt es natürlich ebenfalls, ihr könnt euren Lebensunterhalt aber scheinbar auch als Händler verdienen.

Alan Wake 2

1:35 Alan Wake 2: Im neuen Trailer erfahren wir endlich, wie die Story des Titelhelden weitergeht

Plattformen: PC, PS5, Xbox Series X/S

PC, PS5, Xbox Series X/S Releasetermin: 27.10.2023

27.10.2023 Entwickler: Remedy Entertainment

Am 27. Oktober ist es endlich so weit: Der Horrorklassiker Alan Wake bekommt nach satten 13 Jahren endlich eine Fortsetzung spendiert. Alan Wake 2 schickt sich dabei nicht nur an, die Geschichte von Teil eins weiterzuerzählen, sondern auch, eines der hübschesten Spiele des Jahres zu werden.

Der neue Trailer von der gamescom gibt endlich ein paar mehr Hinweise zur Handlung des Titels. Außerdem gibt es einen spannenden Mix aus Live-Action- und animierten Szenen.

Cyberpunk: Phantom Liberty

3:00 Cyberpunk 2077 - Der neue Phantom Liberty-DLC im Trailer

Plattformen: PC, PS5, Xbox Series X/S

PC, PS5, Xbox Series X/S Releasetermin: 26.09.2023

26.09.2023 Entwickler: CD Projekt Red

Nach dem verpatzten Release von Cyberpunk 2077 hat Entwickler CD Projekt Red das umfangreiche Action-RPG nicht aufgegeben und über Jahre mit vielen kleineren und größeren Updates langsam in das Spiel verwandelt, das sich Fans zur Veröffentlichung gewünscht haben.

Der DLC Phantom Liberty, der exklusiv für PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheint, soll diese Entwicklung jetzt zu einem krönenden Abschluss verhelfen. Die Liste an Neuerungen ist lang, eines ist aber nicht neu: Der Titel sieht einfach wahnsinnig gut aus!

Unsere Preview zum DLC Cyberpunk 2077 Phantom Liberty angespielt: DER Grund, Night City nochmal zu besuchen von Linda Sprenger

Expeditions: A MudRunner Game

1:23 Expeditions sieht im ersten Trailer grafisch beeindruckend aus und erweitert das SnowRunner-Gameplay

Plattformen: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC

PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC Releasetermin: 2024

2024 Entwickler: Saber Interactive

Mit den beiden Offroad-Simulationen MudRunner (2017) und SnowRunner (2020) hat sich Saber Interactive einen Namen unter Fans technischer Simulationen gemacht. 2024 soll mit Expeditions: A MudRunner Game der nächste Titel der Reihe erscheinen.

Bei Expeditions handelt es sich aber eher um ein Spin-Off. Ihr müsst nicht wie in den beiden anderen Teilen Waren von A nach B transportieren, sondern wissenschaftliche Erkundungsmissionen durchführen. Die Spielwelt sieht dabei auf den ersten Blick richtig schick aus, auch die Fahrzeuge glänzen mit Details.

Tiny Glade

1:16 Einfach entspannt Burgen bauen - Tiny Glade sieht schlicht wunderschön aus

Plattformen: PC

PC Releasetermin: 2024

2024 Entwickler: Pounce Light

Der Indie-Titel Tiny Glade passt mit seinem weniger realistischen Look nicht wirklich in diese Liste. Das Aufbauspiel von Pounce Light konnte uns aber mit seinem besonders hübschen Grafikstil und der entspannten Atmosphäre in den Bann ziehen.

Hier gibt es weder Kämpfe noch Aufgaben. Ihr könnt einfach ohne Druck Burgen errichten und anpassen. Dafür zieht ihr Mauern, Türme und Zäune hoch. Mit der Zeit wuchert dann Efeu auf euren Gebilden und Schafe grasen im Schatten. Einfach herrlich!

Lords of the Fallen

2:32 Lords of the Fallen im Storytrailer - So düster wird das neue Soulslike

Plattformen: PC, PS5, Xbox Series X/S

PC, PS5, Xbox Series X/S Releasetermin: 13.10.2023

13.10.2023 Entwickler: Hexworks

Schon in weniger als zwei Monaten erscheint das neue Unreal Engine 5-Soulslike Lords of the Fallen. Dabei handelt es sich gleichzeitig um den Nachfolger und das Reboot des Action-RPGs von 2014. Der Titel schickt euch in eine düstere Fantasy-Welt und konfrontiert euch mit allerlei scheußlichen Monstern.

Der neue Trailer von der gamescom bietet einen Mix aus Story- und Gameplay-Schnipseln, die hochwertig aussehen und eine umfangreiche Lore versprechen. Beim Stil wird das Spiel außerdem nicht umsonst als inoffizielles 'Dark Souls 4' bezeichnet. Die Inspiration ist eindeutig zu erkennen.

Welche Trailer haben euch am besten gefallen? Haben wir ein Video übergangen, dass euch besonders beeindruckt hat? Dann schreibt es uns in die Kommentare!