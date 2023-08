Neuer Cyberpunk 2077-Trailer zeigt, was sich im Phantom Liberty-Addon alles ändert

Im neuen Trailer zu Cyberpunk 2077 sehen wir allerhand Neuerungen aus dem Addon.

Bevor Phantom Liberty am 26. September erscheint, haben CD Projekt in einem neuen Trailer von der Eröffnungsshow der gamescom 2023 allerhand Neuerungen aus dem Cyberpunk 2077-Addon vorgestellt. Wir zeigen euch das Gameplay und führen auf, was im Trailer zu sehen ist.

Hier könnt ihr euch den Trailer zu Phantom Liberty anschauen:

3:00 Cyberpunk 2077 - Der neue Phantom Liberty-DLC im Trailer

Alle Neuerungen aus Phantom Liberty

Was ist im Trailer zusehen: Allerhand neue Perks für V, neue Fahrzeuge samt Fahrzeugkämpfe, neue Waffen, der neue Distrikt Dogtown und das überarbeitete Polizeisystem. Hier nochmal alle Neuerungen, die euch in Phantom Liberty erwarten aufgelistet:

Ein komplett neuer Distrikt von Night City

Dutzende neue Story-Missionen

Neue Fahrzeuge und Fahrzeugkämpfe

Überarbeitetes Polizeisystem

Viele dynamische Events und Missionen

Überarbeitete Cyberware und Perks

Neuer Relic Skill Tree und Fähigkeiten

Erhöhtes Level-Obergrenze

Über 100 neue Items: Darunter Waffen, Cyberware und Kleidung

Alle weiteren Infos zu Phantom Liberty findet ihr zudem in unserer Übersicht:

Wie haben euch die neuen Einblicke in Phantom Liberty gefallen. Freut ihr euch auf das Addon, das Ende September erscheint?