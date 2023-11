Neue Shooter 2024 – Diese 6 Ballerbuden erwarten euch nächstes Jahr auf PS5 und Xbox

Mit Call of Duty Modern Warfare 3, Avatar: Frontiers of Pandora, XDefiant und The Finals stehen in diesem Jahr noch ein paar hochkarätige Shooter-Releases an. Wir werfen trotzdem schonmal einen Blick in die Zukunft und schauen uns an, welche Schießbuden euch 2024 auf PS5, Xbox Series X/S und PC erwarten.

Natürlich werden auch die Dauerbrenner wie Fortnite, Apex Legends oder CoD Warzone im kommenden Jahr neue saisonale Inhalte bekommen, diese Titel sind aber ganz bewusst nicht auf der Liste gelandet. Vielmehr geht es um wirklich 'neue' Veröffentlichungen, von denen wir euch sechs Stück vorstellen möchten. Viel Spaß!

Helldivers 2

Koop-Fans sollten diesen Shooter für PS5 und PC unbedingt auf dem Zettel haben

Plattformen: PS5, PC

PS5, PC Entwickler: Arrowhead Game Studios

Arrowhead Game Studios Release: 08. Februar 2024

Helldivers 2 sollte Gerüchten zufolge schon im Oktober 2023 erscheinen. Auf der State of Play im September wurde dann aber bekannt gegeben, dass der Third-Person-Shooter erst Anfang 2024 veröffentlicht wird. Ihr habt übrigens ganz richtig gelesen, im Gegensatz zum Vorgänger von 2015 handelt es sich nämlich nicht mehr um einen Top-Down-Shooter.

Neben dem Perspektivwechsel ändert sich aber nicht viel an der spaßigen Koop-Formel. Mit bis zu vier Spieler*innen stellt ihr euch aggressiven Alien-Horden in den Weg. Schusswaffen sind dabei nur der Anfang eures Arsenals. In den Runden fordert ihr mächtige Spezialausrüstung wie Geschütztürme oder Nuklearschläge an, die dann direkt aus dem Orbit abgeworfen werden. Friendly Fire ist dabei dauerhaft aktiviert und sorgt für die Extraportion Chaos auf dem Schlachtfeld.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Preview zu Stalker 2: Ein spannender Shooter, um den wir uns große Sorgen machen

Plattformen: Xbox Series X/S, PC

Xbox Series X/S, PC Entwickler: GSC Game World

GSC Game World Release: 1. Quartal 2024

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ist die lange erwartete Fortsetzung der beliebten Endzeit-Shooterreihe. Die Entwicklungsgeschichte des Singleplayer-Abenteuers ist allerdings gespickt mit Rückschlägen. 2012 wurde das Projekt aus Geldnot eingestellt und erst Jahre später wurden die Arbeiten wieder aufgenommen. Seit 2022 erschwert der russische Angriff auf die Ukraine zusätzlich die Arbeit des ukrainischen Entwicklers GSC Game World.

Stalker 2 soll dennoch Anfang 2024 erscheinen, ein festes Datum für den Release gibt es allerdings nicht. Erneut erkundet ihr aus der Ego-Perspektive als Kopfgeldjäger die radioaktiv verseuchte Zone rund um die Überreste des Kernkraftwerks Tschernobyl. Anomalien, mutierte Wesen und nicht zuletzt menschliche Gegner*innen machen euch dabei das Leben schwer.

Suicide Squad: Kill the Justice League

Suicide Squad: Kill the Justice League zeigt Koop-Gameplay in neuem Trailer

Plattformen: PS5, Xbox Series X/S, PC

PS5, Xbox Series X/S, PC Entwickler: Rocksteady Studios

Rocksteady Studios Release: 2. Februar 2024

Die Comic-Superheld*innen von DC haben es in den vergangenen Jahren nicht leicht. An den Kinokassen folgt ein Flop auf den anderen und auch im Gaming-Bereich konnte zuletzt Gotham Knights die hohen Erwartungen nicht erfüllen. Selbst Rocksteady, quasi die Schöpfer des modernen Superhelden-Spiels, ernteten nach der Gameplay-Präsentation von Suicide Squad: Kill the Justice League so viel Kritik, dass das Projekt um knapp neun Monate verschoben werden musste.

Seitdem ist es ziemlich still um den Koop-Shooter mit Hero-Fähigkeiten und jeder Menge Loot geworden. Der Release im Februar steht allerdings noch und es gibt berechtigte Hoffnung, dass Rocksteady die längere Entwicklungszeit nutzt, um doch noch ein überzeugendes Spiel abzuliefern. Im Kino hat es sich ja schon gezeigt, dass der chaotische Suicide Squad um Harley Quinn mitunter mehrere Anläufe braucht.

John Carpenter's Toxic Commando

Koop-Shooter Toxic Commando zeigt im Reveal-Trailer Kämpfe gegen Monster-Horden

Plattformen: PS5, Xbox Series X/S

PS5, Xbox Series X/S Entwickler: Saber Interactive

Saber Interactive Release: 2024

Beim Versuch, die Energie des Erdkerns anzuzapfen, wird der finstere Schlickgott freigelassen, der sogleich damit beginnt, die Welt in Schlacke und die Menschen in untote Monster zu verwandelnd. Was sich liest wie die Story eines trashigen Horror-Action-Films aus den 80ern, soll auch genau diesen Eindruck erwecken.

Im Koop-Shooter John Carpenter's Toxic Commando schließt ihr euch mit bis zu drei weiteren Spieler*innen zu den namensgebenden Toxic Commandos zusammen und durchlöchert aus der First-Person-Perspektive allerlei Monster. Es gibt verschiedene Klassen mit unterschiedlichen Fähigkeiten und auch Fahrzeuge, mit denen ihr euere Team durch die Welt kutschieren könnt.

Neo Berlin 2087

Berlin als Cyberpunk-Hauptstadt: Spektakuläres Action-RPG zeigt uns die Zukunft

Plattformen: PS5, Xbox Series X/S, PC

PS5, Xbox Series X/S, PC Entwickler: Elysium Game Studio

Elysium Game Studio Release: 2024

Night City ist schön und gut, wer aber wissen will, wie die Zukunft der deutschen Hauptstadt aussehen könnte, sollte sich Neo Berlin 2087 genauer anschauen. Dabei handelt es sich zwar eigentlich um ein Action-RPG, der erste und bisher einzige Trailer lässt aber auch auf jede Menge actionreiche Schießereien aus der Third-Person-Perspektive hoffen.

Die Geschichte dreht sich um eine Gesellschaft am Abgrund, die von einer neuen Mauer getrennt wird. Der Konflikt zwischen verschiedenen Schichten entlädt sich in der Ermordung des Polizeichefs und der Entführung seiner Tochter. Als Detektiv Nolan ist es eure Aufgabe, den Fall zu lösen. Fliegende Autos soll es ebenfalls geben, wie sich der Dönerpreis in den nächsten 54 Jahren entwickelt, müsst ihr aber selber herausfinden.

Killing Floor 3

Killing Floor 3 angekündigt: Erste Infos und Gameplay zum Shooter-Highlight

Plattformen: PS5, Xbox Series X/S, PC

PS5, Xbox Series X/S, PC Entwickler: Tripwire Interactive

Tripwire Interactive Release: 2024

Knapp acht Jahre nach dem zweiten Teil wird mit Killing Floor 3 die erfolgreiche Zombie-Shooter-Reihe fortgesetzt. Noch ist nicht viel über etwaige Neuerungen bekannt. Ziemlich sicher werdet ihr euch aber erneut im Koop mit Wellen von Gegnerhorden herumschlagen müssen. Zwischen den Runden könnt ihr neue Waffen, Ausrüstung und Upgrades kaufen.

Als großes Highlight warten auch immer wieder groteske Boss-Monster auf eure Truppe. Dank der Unreal Engine 5 dürften die im nächsten Ableger nochmal beeindruckender ausfallen als zuvor. Einen festen Releasetermin für den dritten Teil gibt es bislang noch nicht. Entwickler Tripwire hat aber immerhin angekündigt, dass der Shooter für PS5, Xbox Series X/S und den PC erscheinen soll.

Auf welchen Shooter freut ihr euch 2024 am meisten? Seid ihr am liebsten im Koop, alleine oder im PvP unterwegs? Schreibt es uns in die Kommentare!