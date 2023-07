Es darf auch mal gemütlicher zugehen. Wir stellen euch entspannte Spiele für die Switch vor.

Die Nintendo Switch ist die perfekte Konsole für entspannte Spiele wie Animal Crossing, Stardew Valley oder Dorfromantik. Im Vergleich zu PS5, Xbox Series X/S und PC ist sie günstig in der Anschaffung und braucht auch keinen teuren Fernseher oder Monitor, um ihr Potenzial zu entfalten.

Durch den Handheld-Modus bietet sich die Switch außerdem hervorragend an, um auch auf dem Balkon oder in der Hängematte kleine Abenteuer zu erleben und in zauberhafte Welten abzutauchen. Wenn ihr auf der Suche nach entspannten, aber hübschen Games für eure Switch seid, haben wir hier acht aktuelle bzw. kommende Titel für euch gesammelt.

A Highland Song

0:30 In A Highland Song hüpft ihr zum Rythmus traditioneller Musik durch Schottland

Entwickler: Inkle Studios

Inkle Studios Release: TBA

TBA Plattformen: Nintendo Switch, PC

Moira McKinnon hat einen Traum: Nachdem sie die ersten 15 Jahre ihres Lebens in einem kleinen Haus am Rande der schottischen Highlands verbracht hat, möchte sie das Meer mit eigenen Augen sehen. Ihr Onkel Hamish lädt sie auf seinen Leuchtturm ein und so macht sich Moira auf die Reise.

A Highland Song ist ein bildhübsches Adventure, in dem ihr zu den Klängen der Musik der Folk-Bands Talisk und Fourth Moon durch das ländliche Schottland lauft, hüpft und klettert. Dabei erlebt ihr viele kleine Geschichten, trefft einzigartige Charaktere und könnt euch in der rauen Spielwelt verlieren.

A Tiny Sticker Tale

0:30 A Tiny Sticker Tale ist perfekt für alle, die früher Sticker gesammelt haben

Entwickler: Ogre Pixel

Ogre Pixel Release: TBA

TBA Plattformen: Nintendo Switch, PC

Das über Kickstarter finanzierte Adventure A Tiny Sticker Tale erzählt eine entspannte Geschichte rund um den niedlichen Esel Fynn, der die Welt verändern möchte. Dazu bereist er Figori Island und nimmt Aufträge von verschiedenen Bewohner*innen an.

Der Clou dabei: Fynn hat ein magisches Stickeralbum dabei und kann so ziemlich alles, was er in der Welt sieht, in einen Aufkleber verwandeln. Die Sticker könnt ihr dann an anderer Stelle nutzen und so beispielsweise eine Brücke über einen Fluss kleben.

Fall of Porcupine

1:00 Fall of Porcupine erzählt überraschend lebensnahe Geschichten, dafür, dass ihr eine Taube seid

Entwickler: Critical Rabbit

Critical Rabbit Release: 15. Juni 2023

15. Juni 2023 Plattformen: Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

Vom Esel Fynn wechseln wir zum Täuberich Finley, der Hauptfigur aus Fall of Porcupine. In dem kleinen verschlafenen Städtchen Porcupine leben nur anthropomorphische Tiere. Für diese Prämisse bietet das Spiel aber im Grunde überraschend menschliche Geschichten.

Finley ist Assistenzarzt und erlebt jeden Tag ein Gesundheitssystem, das kurz vor dem Zusammenbruch steht. In seiner Freizeit erkundet er den Ort und die Umgebung oder trifft sich mit seinen Freund*innen im örtlichen Pub. Besonders Story-Fans sollten sich das Adventure nicht entgehen lassen!

Loftia

0:29 Loftia ist ein Life-Sim-MMO, in dem Umweltbewusstsein im Vordergrund steht

Entwickler: Qloud Games

Qloud Games Release: TBA

TBA Plattformen: Nintendo Switch, PC

Bisher ist noch nicht viel über die neue Lebenssimulation Loftia bekannt. Die Kickstarter-Kampagne zu dem Spiel beginnt aber auch erst am 1. August, dementsprechend dürfte es bis zum Release noch etwas dauern. Das Konzept ist aber richtig spannend und charmant.

Zusammen mit anderen Spieler*innen sollt ihr in Loftia eine nachhaltige Stadt aufbauen. Umweltbewusstsein steht hier im Vordergrund, das Gameplay soll an Titel wie Animal Crossing oder Stardew Valley erinnern.

Moonstone Island

1:18 Moonstone Island - Der charmante Mix aus Stardew Valley und Pokémon im Trailer - Der charmante Mix aus Stardew Valley und Pokémon im Trailer

Entwickler: Studio Supersoft

Studio Supersoft Release: 2023

2023 Plattformen: Nintendo Switch, PC

Fans von Stardew Valley und Pokémon sollten Moonstone Island unbedingt auf dem Radar haben. In dieser Life-Sim könnt ihr über 100 einzigartige Inseln erkunden, Freund*innen finden und verschiedenste Kreaturen sammeln.

Ihr dürft euch eine Insel aussuchen, auf der ihr euer Zuhause einrichten möchtet. Hier könnt ihr dann Blumen und Pflanzen anbauen, um aus ihnen Tränke zu brauen. Die Kämpfe im Spiel laufen über ein kartenbasiertes System ab.

Snufkin: Melody of Moominvalley

1:30 Snufkin: Melody of Moominvalley - Trailer zum neuen Abenteuer im Mumin-Universum - Trailer zum neuen Abenteuer im Mumin-Universum

Entwickler: Hyper Games

Hyper Games Release: 2024

2024 Plattformen: Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

Die von der finnlandschwedischen Schriftstellerin Tove Jansson schon 1945 erdachten Mumins erfreuen sich bis heute großer Beliebtheit. Mit Snufkin: Melody of Moominvalley erscheint 2024 ein neues Abenteuer mit den kleinen Trollen für die Konsolen und den PC.

Dabei schlüpft ihr in die Rolle von Schnupferich, der die Harmonie im Mumintal mithilfe von Musik wiederherstellen möchte. Ihr trefft dabei auf allerlei liebenswerte Charaktere, löst kleine Puzzles und taucht in die zauberhafte Spielwelt ein.

Garden Life

0:44 Der Traum vom eigenen Garten wird in Garden Life wunderschöne Realität

Entwickler: stillalive Studios

stillalive Studios Release: 2024

2024 Plattformen: Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

Wenn ihr insgeheim davon träumt, euren eigenen kleinen Garten anzulegen und zu pflegen, dürfte Garden Life genau das richtige Spiel für euch sein. Hier übernehmt ihr nämlich die Verantwortung für ein kleines Grundstück in einer richtig hübschen Spielwelt.

Dort könnt ihr euch nach Lust und Laune austoben, verschiedene Pflanzen anzubauen, Beete anzulegen und eurem Paradies beim Wachsen zuzuschauen. Von euren Nachbarn erhaltet ihr im Gegenzug für kleine Gefallen neue Sorten und Deko-Objekte für euren Garten.

Scarlet Deer Inn

1:29 Scarlet Deer Inc setzt auf gestickte Figuren und traditionelle Musik

Entwickler: Attu Games

Attu Games Release: TBA

TBA Plattformen: Nintendo Switch, PC

Ein Spiel wie Scarlet Deer Inn habt ihr sicherlich noch nie gesehen. Der Platformer bietet nämlich einen wirklich einzigartigen Grafikstil. Die Hintergründe sind handgezeichnet und für die Animationen der Charaktere haben die Entwickler*innen jede Figur einzeln gestickt und dann zu einem Gesamtkunstwerk zusammengesetzt.

Die Geschichte ist in einer von slawischer Folklore inspirierten Welt angesiedelt und erzählt von Elise, einer zweifachen Mutter, die ihre Umgebung erkundet und auf allerlei interessante Charaktere trifft. Das gesamte Spiel wird von einem tschechischen Ehepaar entwickelt, das auch die Hintergrundmusik auf traditionellen Instrumenten eingespielt hat.

Auf welches Spiel für die Nintendo Switch freut ihr euch meisten? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!