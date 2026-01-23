85-jährige Oma will mit LEGO eigentlich nur ihren kaputten Daumen trainieren - 1 Jahr später hat sie über 15 Sets gemeistert und ein neues Lieblingshobby

Diese Oma baut mittlerweile leidenschaftlich gerne LEGO. (Bild: Reddit u/woksteampunk / LEGO)

LEGO bauen ist – mal abgesehen von den Preisen – ein tolles Hobby, da sind wir uns wohl alle einig. Klemmbausteine können aber noch so viel mehr, als nur Bauspaß bringen. Ganz nebenbei sind sie auch ein gutes Training, etwa für die Feinmotorik und das dreidimensionale, analytische Denken. Diesen positiven Nebeneffekt hat ein Enkel genutzt, um seiner Oma zu helfen.

Oma trainiert mit LEGO ihren kaputten Daumen und wird zum Fan

Die Geschichte dazu teilte der bzw. die Enkel*in als User "wokstreampunk" im LEGO-Subreddit. Alles fing damit an, dass die 85-jährige Oma sich den Daumen brach und zur besseren Pflege nach Kanada zu ihrer Familie zog.

So ganz ohne Freunde und einen kaputten Daumen, der laut Arzt vermutlich nie wieder ganz beweglich sein würde und somit die Funktion der ganzen Hand beeinträchtigt, brachte der User ihr ein LEGO-Bauset mit, um ein wenig dagegenzuwirken. Anfangs sei es für sie ziemlich schwierig gewesen, die Ausrichtung in 3D-Bauanleitungen visuell zu erfassen, aber sie machte schnell Fortschritte.

"Rückblickend war die Concorde wohl die größte Herausforderung und der absolute Wendepunkt. Der mechanische Aufbau war zwar nicht allzu komplex, aber er half ihr, die Welt von Technic kennenzulernen. Außerdem erforderte er einiges an Feingefühl, was für jemanden in ihrem Alter schwierig war, da sie oft unter Handzittern litt. Ich habe aufgehört zu zählen, wie oft sie das Flugzeug versehentlich umgestoßen und kaputt gemacht hat [...]. Aber nachdem sie das Flugzeug fertiggestellt hatte, waren die folgenden Technic-Sets, wie der Peugeot und die Ducati, ein Kinderspiel für sie."

woksteampunks Oma wurde mit der Zeit also so nicht nur ihre Sinne und auch ihre kaputte Hand trainiert, sie wurde dadurch auch zu einem richtigen LEGO-Fan. Ein Set nach dem anderen folgte. Mittlerweile kann sie auf über 15 Modelle zurückblicken.

Diese Sets hat sie bereits gebaut

(in Reihenfolge, von Februar 2025 bis heute)

Botanik-Kollektion Frühlingsfest-Series (Drachenbootrennen, Panda, Winkekatze etc.） Schwarz-weiße Katze Fachwerk-Eckhaus Concorde Baumhaus PEUGEOT 9X8 24H Le Mans Hybrid Hypercar Ducati Panigale V4 R Harry Potter: Schloss Hogwarts NASA Artemis Ninjago City Märkte Burg der Löwenritter Polizeistation Globus Das Disney Schloss

Laut dem Reddit-Beitrag steht als Nächstes der Bugatti auf der Tagesordnung. Außerdem habe der Cousin von woksteampunk in China einst das riesige LEGO Titanic-Set gekauft, der nun darauf wartet, dass sie sich "an dieses Monstrum wagt".

Neben dem motorischen und analytischen Training kann LEGO aber auch zur Entspannung beitragen:

"Eine finanzielle Belastung"

So herzerwärmend diese Geschichte auch ist, wissen wir alle, dass LEGO nicht gerade günstig ist. Der Reddit-User hat das Thema in seinem Beitrag daher auch nicht ausgespart:

"Ich muss zugeben, dass der monatliche Kauf eines großen LEGO-Sets eine ziemliche finanzielle Belastung war, vor allem, weil ich ihre Bauwerke nie in einem Gebrauchtwarenladen verkaufen wollte. Aber am Ende des Jahres war ich überglücklich, weil ich sah, wie weit sie gekommen war."

Selbst die 85-Jährige hat ihren Senf zu den Preisen abgegeben: "Das ist ein bisschen teuer für ein bisschen Plastik, aber naja, so ist das eben mit Kapitalismus."

Da ist es gut, dass ein Drittel der Kosten von woksteampunks Onkel und Cousin übernommen wurde. Um weiter Geld zu sparen, wurden aber auch einige Sets gebraucht gekauft. Teuer bleibt es trotzdem.

Wie viel Geld der Redditor und seine Familie genau für die gebauten Sets ausgegeben haben, wissen wir nicht, aber wenn wir uns nur die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) dafür anschauen und Mondpreise, Angebote und Gebrauchtkäufe ignorieren, kommen wir auf rund 3.500 Euro.

Und das dürfte noch nicht alles sein, denn weitere Sets wurden bereits gekauft und warten nur darauf, auch zusammengebaut zu werden.