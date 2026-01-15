LEGO-Fan verpasst Stranger Things-Set, Kundenservice schickt es ihm doch noch gratis zu - weil sie ein allerletztes im Lager finden

Dieses Stranger Things-Set ist eigentlich nicht mehr erhältlich. Aber ein Glückspilz hat es noch gekriegt.

Viele LEGO-Fans dürften wohl ein Wunschset haben, das sie bis heute nicht bekommen konnten und das im schlimmsten Falle sogar nicht mehr erhältlich ist. So erging es auch diesem Fan, der dank des Kundenservice von LEGO aber doch noch Glück hatte.

Glückspilz bekommt GWP zugeschickt, das eigentlich nicht mehr erhältlich ist

Wie LEGO- und Stranger Things-Fan Ill-Elderberry-8907 auf Reddit berichtet, wollte er sich unbedingt das frisch erschienene Creel House-Modell von Stranger Things holen. Tatsächlich hatte er auch Glück und konnte es ergattern, kurz bevor es ausverkauft war.



Ein klein wenig Pech war aber auch dabei: Genau in dem Moment, als der User auf Kaufen klickte, war das dazugehörige GWP frisch ausverkauft.

Wer damit nichts anzufangen weiß: GWPs (kurz für Gift with Purchase) sind Mini-Sets, die es als kostenlose Zugabe zu bestimmten Einkäufen dazu gibt. Allerdings sind sie nur in limitierter Stückzahl verfügbar und meist nie mehr erhältlich, sobald sie einmal vergriffen sind.

Im Falle des Stranger Things-Sets gab es die "WSQK Radiostation" als GWP, die auch eine Figur von Joyce und Hopper enthält. Ill-Elderberry-8907 war so traurig darüber, das GWP nicht bekommen zu haben, dass er sogar sein Glück beim Kundenserice versuchte.

Nachdem er seine Situation geschildert hatte, versprachen ihm die LEGO-Mitarbeitenden, dass sie schauen wollten, was sich tun lässt. Und tatsächlich: Wenig später bekam der glückliche Fan die Nachricht, dass der Support das allerletzte GWP versteckt auf einem Regal im Warenhaus entdeckt hatte.

Das ist aber noch nicht alles. Nicht nur hat der Kundenservice dem Fan das Set kostenlos zugeschickt, sie haben sogar noch ein Set Brickheadz-Figuren von Mike, Dustin, Will und Lukas draufgelegt. Als Entschädigung für die Unannehmlichkeit sozusagen. Ill-Elderberry-8907 war wenig überraschend auch absolut begeistert:

"Ein absurd fantastischer Kundenservice, noch nie, nie, nie, nie hatte ich so guten Kundenservice in meinem Leben!"

Bei solchen Geschichten ist es nicht verwunderlich, dass der Kundenservice von LEGO so einen guten Ruf in der Community genießt. Natürlich hat nicht jeder Fan so ein Glück. Aber in den Kommentaren finden sich noch so einige vergleichbare Geschichten.

User WardMars92 berichtet beipielsweise, dass sein oder ihr Kind die Ariel-Minifigur des Kleine Meerjungfrau-Sets verloren hatte. Als der User fragen wollte, wo er es nachkaufen könne, bekam er einfach kostenlos Ersatz zugeschickt.

Ähnlich positiv sind die Meinungen zu den Mitarbeitenden in den LEGO-Stores. Ein User scherzt sogar: "Ich wette die Leute in meinem Store arbeiten im Winter für Santa."

