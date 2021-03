Der Deal zwischen Microsoft und Bethesda ist nun endgültig in trockenen Tüchern. Die Migration der restlichen Bibliothek des Publishers in den Game Pass kann also beginnen. Mit Skyrim, Elder Scrolls Online und Doom Eternal (und weiteren) haben es ja bereits einige Titel in den Service geschafft.

The Evil Within für Game Pass: Als nächstes wird allem Anschein nach das The Evil Within (von Resident Evil-Legende Shinji Mikami) folgen. Das geht aus einer Seite des Horror-Spiel im Microsoft Store (via TwistedVoxel) hervor. Anscheinend erscheint The Evil Within schon am Freitag, dem 12. März, inklusive aller DLCs im Game Pass.

Welche Spiele kommen noch?

Vermutlich erscheinen noch in dieser Woche einige andere Titel von Bethesda und ihren Studios im Game Pass. Das kündigte Microsoft in einem Tweet an. Die Liste ist ziemlich lang und es wird wohl eine ganze Weile dauern, bis wirklich alle Spiele verfügbar sind. Hier ist eine kleine Auswahl an möglichen Games:

Manche Bethesda-Titel werden Xbox-Exclusives

Mit der Bekanntgabe der erfolgreichen Übernahme, äußerte sich Microsoft noch einmal zum pikanten Thema Exklusivität. Wie die Dinge momentan stehen, werden wohl nicht alle Spiele von Bethesda nur für Xbox und PC erscheinen. Allerdings machte Phil Spencer klar, dass es bei ausgewählten Games durchaus der Fall sein wird. Die kommenden Tage sollten weitere Informationen durchsickern.

Welche Spiele von Bethesda wünscht ihr euch für den Game Pass?