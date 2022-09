Bis zu 86% Rabatt: Assassin’s Creed Valhalla, Odyssey + Origins günstig im PS Store

Im Angebot der Woche des PlayStation Store gibt es diesmal die drei jüngsten Teile der Assassin’s-Creed-Reihe für PS4 und PS5 günstiger. Für Assassin’s Creed Valhalla zahlt ihr nur noch 23,09€ statt 69,99€, Odyssey kostet 13,99€. Den größten Rabatt gibt es mit 86 Prozent bei Origins, hier zahlt ihr nur noch 9,79€. Daneben sind auch die Season Passes zu allen drei Spielen und die erst im Frühjahr erschienene Erweiterung „Die Zeichen Ragnaröks“ für Valhalla reduziert. Letztere kostet nur noch die Hälfte. Die Angebote laufen noch bis 1 Uhr morgens am 15. September. Hier findet ihr die Übersicht:

Was bieten die Assassin’s-Creed-Spiele?

Assassin’s Creed Origins

Mit Origins hat sich die Reihe ein Stück weit von ihren Ursprüngen entfernt und einen Schritt in Richtung von Action-RPGs wie The Witcher 3 gemacht. Das tut insbesondere den Kämpfen gut, die sich nun viel spannender spielen. Klettern und schleichen sind dafür nicht mehr ganz so wichtig wie in den Vorgängern. Der wohl beste Grund, Assassin’s Creed Origins zu kaufen, ist aber sowieso die Spielwelt. Wir reisen kreuz und quer durch das alte Ägypten und besichtigen dabei nicht nur zahlreiche Sehenswürdigkeiten, sondern lernen auch viele historische Persönlichkeiten kennen. Wenn ihr auch nur ein kleines bisschen historisches Interesse für das Szenario habt, ist Origins deshalb ein Muss.

Assassin’s Creed Odyssey

Odyssey setzt den Weg von Origins konsequent fort, verbessert die Kämpfe, die diesmal besonders viel Raum einnehmen, noch weiter und ähnelt durch neue Elemente wie die Multiple-Choice-Dialoge noch mehr einem Action-Rollenspielen. Auch hier lohnt sich der Kauf vor allem aufgrund der riesigen Spielwelt, wir bereisen das gesamte antike Griechenland in verkleinertem Maßstab. Um die vielen kleinen Inseln zu erreichen, nehmen wir unser eigenes Schiff zu Hilfe, das wie schon in Assassin’s Creed Black Flag ausgebaut und verbessert werden kann. Auch Schiffskämpfe sind wieder mit dabei und spielen sich trotz des Fehlens von Kanonen sehr ähnlich wie in dem Piratenabenteuer.

Assassin’s Creed Valhalla

Assassin’s Creed Valhalla hat uns zum Release nicht so gut gefallen wie die beiden Vorgänger, was zum Teil an inzwischen größtenteils behobenen Bugs, zum Teil aber auch an schwach geschriebenen Quests und monotonen Aufgaben lag. Von anderen Kritiker*innen sowie vielen Fans wurde Valhalla allerdings für seine neuen Ideen wie die Raubzüge gelobt, bei denen wir in Massenschlachten Ressourcen für den Aufbau unserer Dörfer erobern können. Auch die Wikinger-Atmosphäre fand Anklang. Wir reisen als Krieger oder Kriegerin von unserer norwegischen Heimat nach Britannien, um dort teils mit roher Gewalt, teils aber auch mit Diplomatie ein neues Reich aufzubauen.