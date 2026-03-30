90 Punkte auf Metacritic: Das beste Switch-Rollenspiel des letzten Jahres gibt's jetzt günstig!

Das Remake dieses Rollenspiels lohnt sich auf jeden Fall, ganz unabhängig davon, ob ihr das Original schon kennt.

Das beste Switch-Rollenspiel des letzten Jahres (zumindest laut den globalen Bewertungen mit einem Schnitt von 90 Punkten auf Metacritic) könnt ihr euch jetzt bei Amazon im Top-Angebot schnappen. Laut Vergleichsplattformen gibt es das Spiel derzeit nirgendwo sonst so günstig. Der Deal läuft offiziell noch bis zum 11. April. Da die verfügbare Menge laut der Shopseite jedoch eng begrenzt ist, dürfte er schon viel früher ausverkauft sein:

Der Rabatt ist zwar nicht riesig, doch angesichts dessen, dass das RPG-Meisterwerk bislang sowohl in der physischen als auch in der digitalen Version ungewöhnlich preisstabil ist, handelt es sich dennoch um einen guten Deal. Übrigens gibt es bei Amazon gerade noch einige weitere Switch-Rollenspiele günstiger. Hier eine kleine Auswahl:

Eine der besten Rollenspiel-Welten: Das bietet das Switch-Remake des RPG-Klassikers!

10:40 So gut kann kein anderes Spiel Geschichten erzählen!

Autoplay

Bei dem Rollenspiel-Meisterwerk handelt es sich um Trails in the Sky 1st Chapter, ein aufwendiges Remake des Klassikers The Legend of Heroes: Trails in the Sky aus dem Jahr 2004. Wie im Original dreht sich die Story um die Geschwister Estelle und Joshua Bright, deren Aufgabe es ist, in der sowohl durch aggressive Monster als auch durch den schnellen technologischen Fortschritt aus den Fugen geratenen Fantasy-Welt für Ordnung zu sorgen.

Gerade diese Welt mit ihren fünf sehr unterschiedlichen Großstädten, von der Hafenstadt Ruan über das Industriezentrum Zeiss bis zur märchenhaften Hauptstadt Grancel, ist die größte Stärke des Spiels

– nicht nur, weil sie mit viel Liebe zu Detail gestaltet ist, sondern auch, weil sie voller spannender Geschichten steckt, selbst in den Nebenquests. Völlig offen ist diese Welt zwar nicht, die weiten Gebiete bieten jedoch trotzdem viel Raum zur freien Erkundung.

Durch die neuen Action-Kämpfe spielt sich das Remake von Trails in the Sky deutlich flotter als das Original.

Die Neuauflage bietet zeitgemäße 3D-Grafik und wechselt von der Top-Down- in die Third-Person-Perspektive. Zudem wurde die Steuerung überarbeitet und das Kampfsystem stark modernisiert: Zwar gibt es noch immer Rundentaktikkämpfe wie im Original, wahlweise könnt ihr jetzt aber auch in temporeichen Echtzeit-Actionkämpfen eure Feinde verprügeln. Das funktioniert gerade bei schwächeren Gegnern sehr gut, gegen harte Brocken hat man im Rundenkampf jedoch bessere Chancen.

So oder so zieht ihr wie gewohnt nicht als einsamer Held, sondern in der Gruppe durch die Welt. Neben den beiden Geschwistern gesellen sich im Spielverlauf noch sechs weitere Charaktere mit sehr unterschiedlichen Fähigkeiten zu eurer Party hinzu. Übrigens bietet Trails in the Sky 1st Chapter auch genügend Umfang: Knapp 60 Spielstunden könnt ihr für das Fantasy-Abenteuer einplanen, die tatsächlich durchgehend das hohe Qualitätsniveau halten.