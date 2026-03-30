  • Anzeige

90 Punkte auf Metacritic: Das beste Switch-Rollenspiel des letzten Jahres gibt's jetzt günstig!

Eines der besten Fantasy-Rollenspiele des letzten Jahres könnt ihr euch jetzt günstiger sichern: Das hervorragende Switch-Remake eines Klassikers von 2004 gibt's für kurze Zeit im Sonderangebot!

GamePro Deals
30.03.2026 | 13:07 Uhr


zum Shop

Das Remake dieses Rollenspiels lohnt sich auf jeden Fall, ganz unabhängig davon, ob ihr das Original schon kennt. Das Remake dieses Rollenspiels lohnt sich auf jeden Fall, ganz unabhängig davon, ob ihr das Original schon kennt.

Das beste Switch-Rollenspiel des letzten Jahres (zumindest laut den globalen Bewertungen mit einem Schnitt von 90 Punkten auf Metacritic) könnt ihr euch jetzt bei Amazon im Top-Angebot schnappen. Laut Vergleichsplattformen gibt es das Spiel derzeit nirgendwo sonst so günstig. Der Deal läuft offiziell noch bis zum 11. April. Da die verfügbare Menge laut der Shopseite jedoch eng begrenzt ist, dürfte er schon viel früher ausverkauft sein:

Switch-Rollenspielhit jetzt günstiger sichern!

Der Rabatt ist zwar nicht riesig, doch angesichts dessen, dass das RPG-Meisterwerk bislang sowohl in der physischen als auch in der digitalen Version ungewöhnlich preisstabil ist, handelt es sich dennoch um einen guten Deal. Übrigens gibt es bei Amazon gerade noch einige weitere Switch-Rollenspiele günstiger. Hier eine kleine Auswahl:

Eine der besten Rollenspiel-Welten: Das bietet das Switch-Remake des RPG-Klassikers!

Video starten 10:40 So gut kann kein anderes Spiel Geschichten erzählen!

Bei dem Rollenspiel-Meisterwerk handelt es sich um Trails in the Sky 1st Chapter, ein aufwendiges Remake des Klassikers The Legend of Heroes: Trails in the Sky aus dem Jahr 2004. Wie im Original dreht sich die Story um die Geschwister Estelle und Joshua Bright, deren Aufgabe es ist, in der sowohl durch aggressive Monster als auch durch den schnellen technologischen Fortschritt aus den Fugen geratenen Fantasy-Welt für Ordnung zu sorgen.

Remake eines Rollenspiel-Meisterwerks jetzt für Switch schnappen!

Gerade diese Welt mit ihren fünf sehr unterschiedlichen Großstädten, von der Hafenstadt Ruan über das Industriezentrum Zeiss bis zur märchenhaften Hauptstadt Grancel, ist die größte Stärke des Spiels
– nicht nur, weil sie mit viel Liebe zu Detail gestaltet ist, sondern auch, weil sie voller spannender Geschichten steckt, selbst in den Nebenquests. Völlig offen ist diese Welt zwar nicht, die weiten Gebiete bieten jedoch trotzdem viel Raum zur freien Erkundung.

Durch die neuen Action-Kämpfe spielt sich das Remake von Trails in the Sky deutlich flotter als das Original. Durch die neuen Action-Kämpfe spielt sich das Remake von Trails in the Sky deutlich flotter als das Original.

Die Neuauflage bietet zeitgemäße 3D-Grafik und wechselt von der Top-Down- in die Third-Person-Perspektive. Zudem wurde die Steuerung überarbeitet und das Kampfsystem stark modernisiert: Zwar gibt es noch immer Rundentaktikkämpfe wie im Original, wahlweise könnt ihr jetzt aber auch in temporeichen Echtzeit-Actionkämpfen eure Feinde verprügeln. Das funktioniert gerade bei schwächeren Gegnern sehr gut, gegen harte Brocken hat man im Rundenkampf jedoch bessere Chancen.

So oder so zieht ihr wie gewohnt nicht als einsamer Held, sondern in der Gruppe durch die Welt. Neben den beiden Geschwistern gesellen sich im Spielverlauf noch sechs weitere Charaktere mit sehr unterschiedlichen Fähigkeiten zu eurer Party hinzu. Übrigens bietet Trails in the Sky 1st Chapter auch genügend Umfang: Knapp 60 Spielstunden könnt ihr für das Fantasy-Abenteuer einplanen, die tatsächlich durchgehend das hohe Qualitätsniveau halten.

Trails in the Sky 1st Chapter für Switch im Angebot abstauben!
Weitere aktuelle Angebote:
Neues Sonderheft zu Diablo 4: Wir treten dem Lord of Hatred entgegen mit weltexklusiven Waffen!
von Maximilian Schütz
Diese Soundbar und ihr Zubehör im Angebot machen euer Heimkino richtig episch
von GamePro Deals
Dieses Brettspiel im Angebot ist eines der kurzweiligsten, die ich je gespielt habe
von Elias Mohr
Mit einem Einkaufswagen markierte Links sind so genannte Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhalten wir je nach Anbieter eine kleine Provision - ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.
Angebote
alle anzeigen
zum Shop
Zum Thema

vor 2 Stunden

Diese Soundbar und ihr Zubehör im Angebot machen euer Heimkino richtig episch

vor 2 Stunden

90 Punkte auf Metacritic: Das beste Switch-Rollenspiel des letzten Jahres gibt's jetzt günstig!

vor 2 Stunden

Dieses Brettspiel im Angebot ist eines der kurzweiligsten, die ich je gespielt habe

vor 3 Stunden

Ich habe Controller lange Zeit belächelt, bis ich diesen hier selbst ausprobiert habe

vor 3 Stunden

89 Punkte im GameStar-Test: Diesen Rennspiel-Hit aus 2025 gibt’s jetzt für PS5 richtig günstig!
mehr anzeigen