So gut kann kein anderes Spiel Geschichten erzählen!

Jonas Gössling
15.11.2025 | 11:00 Uhr

Die Trails-Reihe sieht auf den ersten Blick wie eine JRPG-Serie von vielen aus: Viele Dialoge, mit Optimismus gegen das Böse und natürlich auch eine an Animes angelehnte Optik. Aber: Tatsächlich verbirgt sich hinter diesem Namen nichts weniger als eine der narrativ besten Spieleserien aller Zeiten.

Denn auch wenn die Reihe mit dem ersten Trails in the Sky vergleichswiese klassisch und auch ein wenig zäh beginnt, entfaltet sie nach und nach eine Magie, die sogar locker Größen wie The Witcher oder Final Fantasy in die Tasche steckt.

Aber was genau macht Trails so besonders, wieso steht sie bei Story-Fans so unglaublich hoch im Kurs und warum ist aktuell auch noch der beste Moment sich in diese Marke zu stürzen? All das zeige ich euch in diesem Video!

00:00 - Intro
01:11 - Drei unscheinbare Geschichten
04:20 - Das Geniale an den NPCs
06:35 - Story-Eskalation
08:07 - Ein kleines Aber
09:01 - Eine riesige Empfehlung, vor allem fürs Remake
Trails in the Sky 1st Chapter

Trails in the Sky 1st Chapter

Genre: Rollenspiel

Release: 19.09.2025 (PC, PS5, Switch, Switch 2)

