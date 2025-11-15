So gut kann kein anderes Spiel Geschichten erzählen!

Die Trails-Reihe sieht auf den ersten Blick wie eine JRPG-Serie von vielen aus: Viele Dialoge, mit Optimismus gegen das Böse und natürlich auch eine an Animes angelehnte Optik. Aber: Tatsächlich verbirgt sich hinter diesem Namen nichts weniger als eine der narrativ besten Spieleserien aller Zeiten.

Denn auch wenn die Reihe mit dem ersten Trails in the Sky vergleichswiese klassisch und auch ein wenig zäh beginnt, entfaltet sie nach und nach eine Magie, die sogar locker Größen wie The Witcher oder Final Fantasy in die Tasche steckt.

Aber was genau macht Trails so besonders, wieso steht sie bei Story-Fans so unglaublich hoch im Kurs und warum ist aktuell auch noch der beste Moment sich in diese Marke zu stürzen? All das zeige ich euch in diesem Video!

00:00 - Intro

01:11 - Drei unscheinbare Geschichten

04:20 - Das Geniale an den NPCs

06:35 - Story-Eskalation

08:07 - Ein kleines Aber

09:01 - Eine riesige Empfehlung, vor allem fürs Remake